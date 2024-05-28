Умер легендарный украинский актер Богдан Козак

В Украине остановилось сердце легендарного украинского актера Богдана Козака.

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Умер Богдан Козак / Коллаж Главред, фото соцсетей

28 мая на 84 году жизни не стало народного артиста Украины, актера Богдана Козака.

Как написал на своей странице в Telegram глава Львовской ОВА Максим Козицкий, артист былодной из самых ярких фигур современного национального театрального искусства Украины.

"Сегодня на 84 году жизни не стало Богдана Козака - одной из самых ярких фигур современного национального театрального искусства Украины. Светлая память светлому человеку", - отметил Козицкий.

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Умер Богдан Козак

Умер Народный артист Богдан Козак / Скриншот телеграмм

Козак был актером Национального театра имени Марии Заньковецкой, преподавал во Львовском национальном университете имени Ивана Франко и был лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Он играл в таких картинах, как "Хозяин", "Павел Полуботок", "Время собирать камни" и другие.

"Актер-аналитик. Острый ум и великое трудолюбие. Умел иронизировать над собой. Прекрасный мастер художественного слова, его "Шевченкоана" – большая гордость украинской культуры", - отметил чиновник.

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