Ксения Мишина нарушила закон в Бельгии и заплатила штраф в размере украинской "минималки"

Ксению Мишину оштрафовали в Бельгии / instagram.com/misha.k.ua

Украинская актриса, звезда романтического реалити-шоу Холостячка и сериалов Крепостная и Клятва врача, Ксения Мишина попала в неприятное приключение в аэропорту в Бельгии.

Об этом артистка рассказала в сторис на своей странице в Instagram. С началом войны в Украине артистка покинула страну, и отправилась в рабочую поездку в Бельгию, где находилась какое-то время со своим сыном Платоном.

Сейчас Мишина прибыла в Польшу. Цель своего визита она пока не раскрывает, однако о нескучной дороге уже успела рассказать поклонникам. Так, по словам актрисы, из-за небольшой оплошности ей пришлось общаться с бельгийскими полицейскими, а также выложить крупную сумму денег в качестве оплаты штрафа.

"Друзья, привет. Мы с Платончиком в аэропорту. Меня ждет небольшое путешествие, потом все расскажу. Все увидите. Но я расскажу, как начался мой день: уехали в аэропорт, и меня остановила полиция за то, что я, держа в руках телефон, смотрела в навигатор, чтобы доехать в аэропорт. Вот, минус €200", - с сожалением рассказала Мишина.

Даже по европейским меркам 200 евро - сумма не маленькая. В Украине это - практически минимальная зарплата (200 евро - 6152 гривны по официальному курсу).

Ксению Мишину остановила полиция в аэропорту Бельгии / instagram.com/misha.k.ua

Читайте такжеБритни Спирс пришлось заключить брачный контракт с молодым мужем - озвучены необычные условия

Ранее украинская актриса Ксения Мишина рассказала о божественном спасении друга-актера, который сейчас на фронте, и Боге на войне.

Также Мишина раскрыла тайну о том, поддерживает ли она связь со своим бывшим возлюбленным, ведущим и комиком Александром Эллертом, во время войны.

Другие новости: