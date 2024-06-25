Судебные приставы начали охоту на пропагандиста.

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Дмитрий Дюжев новости - Дюжев оказался в розыске из-за долгов / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dyuzhev_d

Российский актер-путинист Дмитрий Дюжев, который одобряет войну в Украине и разъезжает по оккупированным украинским территориям с пропагандистскими концертами, заработал в стране-оккупанте серьезные проблемы. РосСМИ с отсылкой на собственные источники сообщают, что артист объявлен в розыск.

Судебные приставы начали охоту на Дюжева, который оказался злостным неплательщиком по счетам. За коммунальные услуги он якобы должен стране-оккупанту кругленькую сумму.

Путинист игнорирует счета: его долг за газ, электроэнергию и отопление насчитывает 23 тысячи 89 рублей 76 копеек. ЖКХ он должен 21 тысячу 143 рубля 64 копейки. Всего сумму задолженности составляет около 44 тысяч.

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Сам Дмитрий Дюжев свою недобросовестность не комментирует - пропагандист не желает обсуждать тот факт, что регулярно обворовывает свою страну, которую он якобы так горячо любит.

Кто такой Дмитрий Дюжев? Дмитрий Дюжев - российский актер и певец. Путинист и украинофоб. Поддерживает войну рф против Украины. С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность. Фигурант базы данных "Миротворца" как лицо, которое незаконно посещало оккупированный россией Крым, сознательно нарушая государственную границу Украины, сообщает Википедия.

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