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Кривляку-путиниста Дмитрия Дюжева объявили в розыск - СМИ

Анна Подгорная
25 июня 2024, 20:48
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Судебные приставы начали охоту на пропагандиста.
Дмитрий Дюжев
Дмитрий Дюжев новости - Дюжев оказался в розыске из-за долгов / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dyuzhev_d

Российский актер-путинист Дмитрий Дюжев, который одобряет войну в Украине и разъезжает по оккупированным украинским территориям с пропагандистскими концертами, заработал в стране-оккупанте серьезные проблемы. РосСМИ с отсылкой на собственные источники сообщают, что артист объявлен в розыск.

Судебные приставы начали охоту на Дюжева, который оказался злостным неплательщиком по счетам. За коммунальные услуги он якобы должен стране-оккупанту кругленькую сумму.

Путинист игнорирует счета: его долг за газ, электроэнергию и отопление насчитывает 23 тысячи 89 рублей 76 копеек. ЖКХ он должен 21 тысячу 143 рубля 64 копейки. Всего сумму задолженности составляет около 44 тысяч.

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Сам Дмитрий Дюжев свою недобросовестность не комментирует - пропагандист не желает обсуждать тот факт, что регулярно обворовывает свою страну, которую он якобы так горячо любит.

Кто такой Дмитрий Дюжев?

Дмитрий Дюжев - российский актер и певец. Путинист и украинофоб. Поддерживает войну рф против Украины. С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность. Фигурант базы данных "Миротворца" как лицо, которое незаконно посещало оккупированный россией Крым, сознательно нарушая государственную границу Украины, сообщает Википедия.

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Ранее путинистка-жена Пескова, фигуристка Татьяна Навка, призналась, что спаивала Анастасию Заворотнюк перед смертью. Она делала это за спиной мужа актрисы, фигуриста Петра Чернышева.

Также путинистка Татьяна Васильева начала травлю Аллы Пугачевой. Поклоннице войны в Украине не дает покоя заграничная жизнь тех, кто в знак несогласия с российским террором отказался от связей со страной-оккупантом.

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