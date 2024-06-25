Путинистка-жена Пескова призналась, что спаивала Заворотнюк перед смертью

Татьяна Навка проносила спиртное за спиной у мужа покойной актрисы.

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Татьяна Навка рассказала, как поила Анастасию Заворотнюк вином перед смертью / коллаж: Главред, фото: instagram.com/navka_show, instagram.com/a_zavorotnyuk

В конце мая актриса Анастасия Заворотнюк умерла от агрессивной формы онкологии, с которой боролась с 2019 года. Пять лет семья артистки скрывала ее от посторонних глаз и не раскрывала подробностей болезни, однако после ее смерти детали полились рекой.

К примеру, коллега мужа Заворотнюк, фигуристка-путинистка Татьяна Навка, рассказала, что самовольно нарушила рекомендацию врачей, и поила уже лежачую актрису вином. Она делала это якобы по просьбе самой Анастасии.

"Последний год Настя, конечно, уже лежала и не вставала... А так как Настюха любила компании, подружек, тусовки, она нам говорила: "Девчонки, я вас умоляю, принесите мне бокальчик красного вина", - рассказала Навка в интервью для росСМИ.

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Тогда фигуристка обманом выпроводила Петра Чернышева из палаты умирающей супруги, и напоила Заворотнюк вином. Правда вскрылась на поминальном обеде после похорон актрисы.

Ее вдовец решил, что эта церемония пройдет без алкоголя, на что Навка стала возражать, дескать Настя была бы против этого. "После кладбища было прощание, и Петр вдруг решил, что никто не будет поднимать бокалы. И я говорю: "Петр, почему?". Он говорит: "Ну, мы уже пять лет не пьем…". Я говорю: "Ну это ты не пьешь, а Настюха-то пила с нами". Я говорю: "Она будет недовольна, если мы за нее не поднимем бокал. Ты как хочешь, а мы это сделаем". И он согласился. На самом деле я очень волновалась за Петра… Мы все волновались. Но он такой молодец, он взял себя в руки. И когда было прощание, поминки в ресторане, мы смеялись, и вспоминали веселые моменты, связанные с Настей… И он сам хохотал… А в конце поблагодарил нас за то, что была такая атмосфера. Получилось, будто мы не провожаем ее, а отмечаем ее день рождения", - говорит фигуристка-путинистка.

Кто такая Анастасия Заворотнюк? Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

Смерть Анастасии Заворотнюк - последние новости:

Ранее пресса страны-оккупанта опубликовала данные из собственных источников о том, что происходило с онкобольной Анастасией Заворотнюк перед смертью.

Также выяснилось, что Заворотнюк полностью лишила третьего мужа и отца ее третьего ребенка, фигуриста Петра Чернышева, наследства. Завещание якобы было составлено и подписано задолго до смерти актрисы.

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