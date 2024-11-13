Кристина Соловий поделилась редким фото с мамой - детали

Кристина Соловий провела время с мамой.

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Кристина Соловий показала свою маму/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Соловий

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Кристина Соловий прогулялась с мамой

Певица также побывала в селе

Украинская популярная певица Кристина Соловий встретилась с мамой Александрой во Львове и поделилась новостью с поклонниками.

На своей странице в соцсетях Соловий опубликовала снимок с мамой на фоне львовской архитектуры.

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"Коллежанка моя", - написала певица.

Кристина Соловий с мамой / фото: скрин instagram.com, Кристина Соловий

Также Соловий поделилась, что побывала в селе Зелив Львовской области.

"Забыла шапку. Приехала в село без шапки. И говорят, что я в платке, как Аленка с шоколадки. Но это же не наша. Я просто Кристина у забора", - отметила Кристина.

Кристина Соловий / инфографика: Главред

Кристина Соловий - последние новости по теме

Напомним, недавно Кристина Соловий обвинила украинских звезд в строительстве культурных мостов с террористической Россией, а также добавила, что на их руках, душе и сердце всегда будет кровь украинцев.

Добавим, как сообщал Главред, Кристина Соловий рассказала о разрыве со своим продюсером Святославом Вакарчуком. И заявила, что ушла от него на своих условиях.

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Кто такая Кристина Соловий? Кристина Соловий — украинская певица, автор-исполнительница песен. Видеоклип "Держи" принес Кристине настоящий дебют, войдя в список самых популярных украинских музыкальных видео на YouTube. Клип получил более 54 млн. просмотров и сделал певицу призером на премию YUNA-2016 в номинации "Культура и Музыка". Кристина Соловий — первая артистка, продюсером которой стал Святослав Вакарчук.

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