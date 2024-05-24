Кристина Орбакайте решила конкурировать со своей матерью

Пропагандисты готовы бесконечно говорить об Алле Пугачевой.

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Алла Пугачева и Кристина Орбакайте спокойно общаются / фото: instagram.com/alla_orfey/, instagram.com/orbakaite_k/

Дочь российской певицы Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте поделилась радостной новостью. Как рассказала певица, она выпустила новую песню, как раз сразу же после релиза своей собственной матери.

Как пишут пропагандисты, Кристина Орбакайте решила таким образом конкурировать со своей матерью Аллой Пугачевой. "Мой новый сингл "Опасно". Для тех, кто бросил вызов своим чувствам", - сообщила она о новой песне.

Пропагандисты считают, что Орбакайте могла была и позже сделать анонс о своей новой песне. Именно в этом они увидели то, что Орбакайте буквально бросила вызов своей матери.

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Кто такая Кристина Орбакайте? Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).

В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

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Напомним, Кристина Орбакайте лаконично поздравила Аллу Пугачеву с 75-летием. В своих соцсетях Орбакайте опубликовала архивные кадры с мамой и кратко подписала пост. Но пропагандистские росСМИ, конечно же, в своей манере написали, что дочь "отделалась" от матери в ее юбилей и другую чушь.

А также Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.

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