Кристина Орбакайте попала в "черный список" Латвии - причина и что это означает

Вы узнаете:
- Кристине Орбакайте запретили въезд в Латвию
- Власти страны назвали причину
Российскую певицу Кристину Орбакайте не пустят в Латвию и ей придется отменять свои концерты.
Как сообщает LSV, такое решение принял министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис. В "черный список" также попал сербско-хорватский музыкант Горан Брегович.
"Основной месседж - поддержка агрессии против Украины, участие в публичных мероприятиях на оккупированных территориях. Мы, как Латвия, поддерживаем Украину и будем поддерживать, поэтому в данном случае для нас это однозначно неприемлемо", - отмечено в сообщении.
Представители Госспецсвязи подчеркнули, что Орбакайте выступала во временно оккупированном Россией Крыму и принимала участие в российских пропагандистских мероприятиях.
Напомним, в начале полномасштабной войны в Украине Орбакайте опубликовала в своих соцсетях черный квадрат с надписью: "Только мирного неба! Нет войне!". Потом певица удалила публикацию и больше не делала публичных заявлений о войне. Сейчас она живет вместе с семьей в США и недавно призналась, что проведет концерт в России "когда-нибудь в лучшей жизни".
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Кто такая Кристина Орбакайте?
Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.
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