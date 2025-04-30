Кристина Орбакайте попала в "черный список" Латвии - причина и что это означает

Кристина Орбакайте так и не высказала свою точную позицию.

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Кристина Орбакайте - отмена концертов в Латвии / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Вы узнаете:

Кристине Орбакайте запретили въезд в Латвию

Власти страны назвали причину

Российскую певицу Кристину Орбакайте не пустят в Латвию и ей придется отменять свои концерты.

Как сообщает LSV, такое решение принял министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис. В "черный список" также попал сербско-хорватский музыкант Горан Брегович.

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"Основной месседж - поддержка агрессии против Украины, участие в публичных мероприятиях на оккупированных территориях. Мы, как Латвия, поддерживаем Украину и будем поддерживать, поэтому в данном случае для нас это однозначно неприемлемо", - отмечено в сообщении.

Некоторые концерты Орбакайте придется отменить / фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Представители Госспецсвязи подчеркнули, что Орбакайте выступала во временно оккупированном Россией Крыму и принимала участие в российских пропагандистских мероприятиях.

Кристина Орбакайте пока не комментировала решение властей Латвии / фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Напомним, в начале полномасштабной войны в Украине Орбакайте опубликовала в своих соцсетях черный квадрат с надписью: "Только мирного неба! Нет войне!". Потом певица удалила публикацию и больше не делала публичных заявлений о войне. Сейчас она живет вместе с семьей в США и недавно призналась, что проведет концерт в России "когда-нибудь в лучшей жизни".

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Отметим, как сообщал Главред, продюсер Вадим Лисица признался, что всех подробностей личной жизни Потапа и его жены Насти Каменских не знает. Также он высказался, как деятельность беглеца влияет на Каменских.

А также Елена Кравец поделилась, смогла бы она вернуться в команду Студии "Квартал 95". Кравец отметила, что она с трудом приняла решение уйти из "Квартала 95", тогда она пребывала за границей и сообщила коллегам о своем выборе в переписке.

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Кто такая Кристина Орбакайте? Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).

В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

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