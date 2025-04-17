Кристина Орбакайте засветилась вместе с Аллой Пугачевой - причина

Кратко:
- Кристина Орбакайте поздравила отца с днем рождения
- Певица показалась вместе с родителями
Российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, показала снимки со своими родителями – Аллой Пугачевой и Миколасом Орбакасом.
"С юбилеем, папа! 80 лет! Ура, ура, ура", — написала Орбакайте.
На своей странице в соцсетях артистка опубликовала соответствующее фото, что очень порадовало поклонников.
"Здоровья папе и долгих лет жизни";
"Папа замечательный, интеллигентный, скромный. Кристина, вы копия отца";
"С юбиляром! С именинником!" - написали фанаты.
Напомним, Кристина Орбакайте вместе с мужем и дочерью уехали из России в США еще в 2022 году, также переехал и ее старший сын – Никита Пресняков. А вот средний сын певицы Дени Байсаров остался в РФ и продолжает там строить бизнес. Поговаривают, что сыновья Орбакайте поссорились из-за того, что Дени остался в стране-оккупанте.
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Алла Пугачева - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, юморист Максим Галкин порадовал поклонников свежим фото Аллы Пугачевой. На фото Пугачева позирует в кресле на фоне бассейна и пальм в костюме желтого цвета. Также певица дополнила образ беретом и солнцезащитными очками.
А также недавно Алла Пугачева отправилась в ресторан, но там попала в неприятную ситуацию. Как заявил израильский политик Яков Кедми, Примадонну не приняли в ресторане из-за того, что не было свободного столика и она вступила в перепалку с официанткой.
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Кто такая Алла Пугачева?
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
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