Кристина Орбакайте засветилась вместе с Аллой Пугачевой - причина

Кристина Орбакайте рассказала о важном событии.

https://stars.glavred.info/kristina-orbakayte-zasvetilas-vmeste-s-alloy-pugachevoy-prichina-10656734.html Ссылка скопирована

Кристина Орбакайте удивила архивными фотографиями / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Орбакайте, Алла Пугачева

Кратко:

Кристина Орбакайте поздравила отца с днем рождения

Певица показалась вместе с родителями

Российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, показала снимки со своими родителями – Аллой Пугачевой и Миколасом Орбакасом.

"С юбилеем, папа! 80 лет! Ура, ура, ура", — написала Орбакайте.

видео дня

На своей странице в соцсетях артистка опубликовала соответствующее фото, что очень порадовало поклонников.

Кристина Орбакайте с родителями / фото: скрин instagram.com, Кристина Орбакайте

"Здоровья папе и долгих лет жизни";

"Папа замечательный, интеллигентный, скромный. Кристина, вы копия отца";

"С юбиляром! С именинником!" - написали фанаты.

Кристина Орбакайте живет в США / фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Напомним, Кристина Орбакайте вместе с мужем и дочерью уехали из России в США еще в 2022 году, также переехал и ее старший сын – Никита Пресняков. А вот средний сын певицы Дени Байсаров остался в РФ и продолжает там строить бизнес. Поговаривают, что сыновья Орбакайте поссорились из-за того, что Дени остался в стране-оккупанте.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, юморист Максим Галкин порадовал поклонников свежим фото Аллы Пугачевой. На фото Пугачева позирует в кресле на фоне бассейна и пальм в костюме желтого цвета. Также певица дополнила образ беретом и солнцезащитными очками.

А также недавно Алла Пугачева отправилась в ресторан, но там попала в неприятную ситуацию. Как заявил израильский политик Яков Кедми, Примадонну не приняли в ресторане из-за того, что не было свободного столика и она вступила в перепалку с официанткой.

Вам может быть интересно:

Кто такая Алла Пугачева? Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред