Криштиану Роналду впервые признался, почему затягивает со свадьбой с невестой

Джорджина Родригес уже семь лет ждет, чтобы официально "заарканить" футболиста.

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Криштиану Роналду рассказал, когда женится на Джорджине Родригес / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/georginagio

Вкратце:

Семь лет и пятеро детей на двоих не убедили Роналду, что настало время для свадьбы с Родригес

Спортсмен признался, когда это все-таки произойдет

Португальский футболист Криштиану Роналду и испанская модель Джорджина Родригес помолвлены с 2018 года. Впрочем, за семь лет, которые прошли с того момента, пара так и не заключила официальный брак.

Родригес признается - ее друзья уже даже стали подшучивать над ней по этому поводу. "Они всегда шутят про свадьбу. Но это зависит не от меня", - рассказала невеста футболиста в своем реалити-шоу "Я Джорджина".

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Слова испанской красотки и ее неторопливого жениха цитирует издание Daily Mail. Так Криштиану признался, что однозначно женится на Джорджине, которую на публике уже и так называет женой. Однако он ждет идеального момента, чтобы это произошло, "щелчка", который укажет, что настало их время.

"Я всегда говорю ей: "Когда произойдет тот самый щелчок". Как и все в нашей жизни, и она знает, о чем я говорю. Это может произойти через год, через полгода или через месяц. Я на 1000% уверен, что это произойдет", - отмечает Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду рассказал, когда женится на Джорджине Родригес / instagram.com/georginagio

Роналду и Родригес начали встречаться в 2016 году, а два года спустя футболист сделал своей избраннице предложение руки и сердца. С тех пор пара живет, как семья. Криштиану и Джорджина вместе воспитывают пятерых детей: сына футболиста Криштиану-младшего (2010) (имя матери первенца звезда футбола скрывает), двойняшек Еву и Матео (2017) (их Роналду родила суррогатная мать в скорости после начала его романа с Родригес), дочь Алану Мартину (2017) и дочь Беллу Эсмеральду (2022), которых спортсмену родила Родригес. Сын футболиста и модели, близнец Беллы Эсмеральды, умер в младенчестве.

Криштиану Роналду рассказал, когда женится на Джорджине Родригес / instagram.com/georginagio

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Кто такой Криштиану Роналду? Криштиану Роналду - португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба "Ан-Наср" и сборной Португалии. Чемпион Европы, пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Считается одним из лучших футболистов всех времен, сообщает Википедия.

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