Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Криштиану Роналду впервые признался, почему затягивает со свадьбой с невестой

Анна Подгорная
23 марта 2025, 18:33
365
Джорджина Родригес уже семь лет ждет, чтобы официально "заарканить" футболиста.
Криштиану Роналду, Джорджина Родригес
Криштиану Роналду рассказал, когда женится на Джорджине Родригес / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/georginagio

Вкратце:

  • Семь лет и пятеро детей на двоих не убедили Роналду, что настало время для свадьбы с Родригес
  • Спортсмен признался, когда это все-таки произойдет

Португальский футболист Криштиану Роналду и испанская модель Джорджина Родригес помолвлены с 2018 года. Впрочем, за семь лет, которые прошли с того момента, пара так и не заключила официальный брак.

Родригес признается - ее друзья уже даже стали подшучивать над ней по этому поводу. "Они всегда шутят про свадьбу. Но это зависит не от меня", - рассказала невеста футболиста в своем реалити-шоу "Я Джорджина".

видео дня

Слова испанской красотки и ее неторопливого жениха цитирует издание Daily Mail. Так Криштиану признался, что однозначно женится на Джорджине, которую на публике уже и так называет женой. Однако он ждет идеального момента, чтобы это произошло, "щелчка", который укажет, что настало их время.

"Я всегда говорю ей: "Когда произойдет тот самый щелчок". Как и все в нашей жизни, и она знает, о чем я говорю. Это может произойти через год, через полгода или через месяц. Я на 1000% уверен, что это произойдет", - отмечает Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду, Джорджина Родригес
Криштиану Роналду рассказал, когда женится на Джорджине Родригес / instagram.com/georginagio

Роналду и Родригес начали встречаться в 2016 году, а два года спустя футболист сделал своей избраннице предложение руки и сердца. С тех пор пара живет, как семья. Криштиану и Джорджина вместе воспитывают пятерых детей: сына футболиста Криштиану-младшего (2010) (имя матери первенца звезда футбола скрывает), двойняшек Еву и Матео (2017) (их Роналду родила суррогатная мать в скорости после начала его романа с Родригес), дочь Алану Мартину (2017) и дочь Беллу Эсмеральду (2022), которых спортсмену родила Родригес. Сын футболиста и модели, близнец Беллы Эсмеральды, умер в младенчестве.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес с детьми
Криштиану Роналду рассказал, когда женится на Джорджине Родригес / instagram.com/georginagio

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что звезда "Голодных игр", актриса Дженнифер Лоуренс, стала мамой. Это второй ребенок в ее браке с директором художественной галереи Куком Марони.

Также Таллула Уиллис, дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, показала свежую фотографию тяжелобольного актера в день его 70-летия. Она трогательно поздравила Крепкого орешка с юбилеем.

Читайте также:

Кто такой Криштиану Роналду?

Криштиану Роналду - португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба "Ан-Наср" и сборной Португалии. Чемпион Европы, пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Считается одним из лучших футболистов всех времен, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Криштиану Роналду Джорджина Родригес новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В Украине предупреждают о шторме: в каких областях будут опасные погодные условия

В Украине предупреждают о шторме: в каких областях будут опасные погодные условия

19:48Синоптик
Наступление ВСУ на Луганщине и переговоры с США: главные новости Украины (дайджест)

Наступление ВСУ на Луганщине и переговоры с США: главные новости Украины (дайджест)

19:30Война
У Трампа сделали заявление о "переговорах" Украины с РФ и раскрыли детали

У Трампа сделали заявление о "переговорах" Украины с РФ и раскрыли детали

19:04Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 24 марта: Овнам - сюрприз, Стрельцам - отдых

Гороскоп на завтра 24 марта: Овнам - сюрприз, Стрельцам - отдых

Гороскоп Таро на неделю с 24 по 30 марта: Тельцам - шанс, Девам - трудности

Гороскоп Таро на неделю с 24 по 30 марта: Тельцам - шанс, Девам - трудности

Карта Deep State онлайн за 23 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Загадка раскрыта: историк объяснил, что на самом деле означает слово "сало"

Загадка раскрыта: историк объяснил, что на самом деле означает слово "сало"

Хитрая проверка IQ: найдите в бассейне с дельфинами 5 пустых бутылок за 5 сек

Хитрая проверка IQ: найдите в бассейне с дельфинами 5 пустых бутылок за 5 сек

Последние новости

20:17

Ядерное разоружение Украины: как США в 90-х поддержали Москву

20:10

Удивительно, но факт: зачем в СССР вкапывали шины на клумбах и детских площадкахВидео

19:48

В Украине предупреждают о шторме: в каких областях будут опасные погодные условия

19:30

Наступление ВСУ на Луганщине и переговоры с США: главные новости Украины (дайджест)

19:04

У Трампа сделали заявление о "переговорах" Украины с РФ и раскрыли детали

После войны в Украине принцип "Спасайся, кто как может" будет стимулировать распространение ядерного оружия в мире - КостенкоПосле войны в Украине принцип «Спасайся, кто как может» будет стимулировать распространение ядерного оружия в мире - Костенко
18:53

Есть погибшая и раненые: в отделении полиции в Одесской области прогремел мощный взрывВидео

18:33

Криштиану Роналду впервые признался, почему затягивает со свадьбой с невестой

18:15

Украину накроют дожди и штормовой ветер: синоптики назвали регионы

17:46

В Третьей штурмовой сделали прогноз о будущем России

Реклама
17:30

Такую закуску вы будете готовить на каждый праздник: секрет в 1 ингредиенте

17:26

"Я верю Путину": у Трампа сделали важное заявление по переговорам с Украиной

17:25

5 знаков зодиака столкнутся с серьезными изменениями в жизни в 2025 году

17:23

Обсуждается частичное прекращение огня, начались переговоры Украины и США - Умеров

17:10

Началось нашествие: как защититься от укусов клещей

17:07

День перед Благовещением Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 24 марта

16:40

Как избавиться от слизней в саду: советы бывшего королевского садовника

16:32

Планы Трампа по прочному миру в Украине: в США предупредили об опасности

16:12

Большинство заблуждается: нужно ли чистить грибы перед приготовлением

15:56

В дом звезды "Женского врача" попал вражеский дронФото

15:41

Бежали от войны: что известно о мужчине с дочерью, которые погибли от удара РФ

Реклама
15:30

Украина нашла эффективный метод противодействия российским КАБам - детали от Forbes

15:13

Осенью Россия может напасть на страну НАТО: в Bild раскрыли детали

14:44

США давили на Британию из-за Украины: Стармер рассказал, в чем дело

14:34

София Ротару заговорила про внука-беглеца

14:26

"Происходит магия": для чего хитрые хозяйки наносят крем для бритья на коверВидео

14:13

Шантаж и угрозы: кто заставлял Украину отказаться от ядерного оружияВидео

13:49

Любовный гороскоп на неделю с 24 по 30 марта

13:32

Женщина покупала в супермаркете бананы, а наткнулась на жуткую находку

13:29

Украина проведет непрямые переговоры с РФ: какие цели сторон и когда ждать перемирия

13:11

Большинство совершает ошибку: в какой отсек стиральной машины заливать порошок

12:41

Экс-жена Дмитрия Комарова намекнула на новые отношения: "Секретный ингредиент"

12:23

ВСУ освободили село на Луганщине и стерли "в ноль" вражеские силы - 3 ОШБр

12:08

На 16% за последний месяц: в Украине резко упала цена на популярный продукт

11:44

Враг сунет на Запорожском направлении: Братчук сообщил, как изменилась ситуация

11:44

В Белом доме назвали новую дату начала перемирия в Украине: СМИ раскрыли детали

11:42

"Россия подготовила мощный удар по Украине": какие 3 города в зоне риска

11:29

Китайский гороскоп на завтра 24 марта: Петухам - обиды, Собакам - гнев

11:13

Рецепт салата "Бейжа", который раньше ели все: сейчас о нем все забыли

11:11

Финансовый гороскоп на неделю с 24 по 30 марта

11:05

"Полностью разрушено": Воздушные силы ВСУ ударили по оккупантам в ТорецкеВидео

Реклама
10:46

Украинская легкоатлетка Магучих получила "бронзу" на чемпионате мира

10:41

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 марта (обновляется)

10:24

Гороскоп Таро на неделю с 24 по 30 марта: Тельцам - шанс, Девам - трудности

10:16

"Никто другой не смог бы": Трамп заявил, что знает Путина и может его остановить

09:55

Гороскоп на неделю с 24 по 30 марта: Овнам - пора экономить, Львам - испытания

09:39

Россияне запустили по Украине 147 беспилотников: как отработала ПВО

09:09

НПЗ под прицелом: в РФ гремели взрывы, дроны "кошмарили" несколько регионов

08:50

Карта Deep State онлайн за 23 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:45

Россияне могут активизироваться возле 3 важных городов: где существует угроза

08:26

Загадка раскрыта: историк объяснил, что на самом деле означает слово "сало"Видео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Операция в Курской области
Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на Курщине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять