Кричевский снял яркий клип с Зибровым на украинскую версию "Киевляночки"

Фанаты остались в восторге от перевода песни "Киевляночка" на украинский язык - знаменитый украинский шансонье Гарик Кричевский порадовал поклонников переводом.

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Зибров снялся в клипе у Кричевского / коллаж Главред, фото УНИАН

Легендарный украинский исполнитель и звезда шансона Гарик Кричевский порадовал своих фанатов переводом легендарного шлягерочка "Киевляночка" на украинский язык и снял на нее клип с не менее легендарным певцом Павлом Зибровым.

К слову, Кричевский рассказал, что с переводом текста его песни ему помогал приятель, поэт-песенник и продюсер Евгений Рыбчинский. Вместе они дописали третий куплет и несколько отредактировали текст песни.

Интересно, что в представленном клипе "Кияночка" снялся певец Павел Зибров. Артист в начале ролика якобы звонит Кричевскому и спрашивает, когда же на украинском зазвучит его "Киевляночка". Гарик начинает исполнять, а потом посреди песни звучат одобрительные комментарии и реакции Зиброва.

Смотрите на видео клип на песню Гарика Кричевского "Кияночка":

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