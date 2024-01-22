Кричевский снял яркий клип с Зибровым на украинскую версию "Киевляночки"

Легендарный украинский исполнитель и звезда шансона Гарик Кричевский порадовал своих фанатов переводом легендарного шлягерочка "Киевляночка" на украинский язык и снял на нее клип с не менее легендарным певцом Павлом Зибровым.
К слову, Кричевский рассказал, что с переводом текста его песни ему помогал приятель, поэт-песенник и продюсер Евгений Рыбчинский. Вместе они дописали третий куплет и несколько отредактировали текст песни.
Интересно, что в представленном клипе "Кияночка" снялся певец Павел Зибров. Артист в начале ролика якобы звонит Кричевскому и спрашивает, когда же на украинском зазвучит его "Киевляночка". Гарик начинает исполнять, а потом посреди песни звучат одобрительные комментарии и реакции Зиброва.
Смотрите на видео клип на песню Гарика Кричевского "Кияночка":
Напомним, ранее украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина рассказала, за что извиняется перед своим мужем Тимуром Хромаевым, который сейчас на фронте.
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