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"Не повія із Москви": "Киевляночка" Кричевского зазвучит на украинском языке

Алена Кюпели
29 декабря 2023, 11:24
Теперь песня Гарика Кричевского зазвучит по-новому.
Гарик Кричевский скоро споет свой старый хит на украинском языке
Гарик Кричевский скоро споет свой старый хит на украинском языке / / Коллаж Главред, фото Facebook/ERibchinskiy

Украинский исполнитель Гарик Кричевский решился перевести свой, наверное, самый главный хит "Киевляночка" на украинский язык.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил поэт Евгений Рыбчинский.

"Есть у меня такой шансонированный друг из Львова Гарик Кричевский. Всю жизнь он писал на русском за редким исключением 2-3 песен. Началась полномасштабная интервенция и у Гарика произошел микроинфаркт – он до последнего не мог поверить в вероломство ра**истов. Едва откачали. А как исполнилось 60 Гарик уехал лечиться в ФРГ. Вдруг месяца два назад звонит и говорит - перевожу все свои песни на украинский", - рассказывает о своем разговоре с артистом Рыбчинский.

По словам поэта, он помог перевести легендарный хит Кричевского на украинский язык. "И вот я перевел Киевлянку и теперь у Гарика будет настоящий украинский хит", - добавил он и опубликовал текст новой песни.

В посте - текст песни от Евгения Рыбчинского:

Напомним, украинские артисты после полномасштабного вторжения террористической России стали исполнять свои песни на украинском языке, а некоторые начали переводить свои русскоязчные хиты.

Ранее стало известно о том, что хиты певицы Тина Кароль "Выше облаков" и "Ноченька" зазвучали на украинском – как теперь звучат легендарные в нулевых годах песни певицы.

Ранее также украинские артисты Светлана Лобода и Макс Барских отменили свое участие в фестивале, который должен на днях состояться в Молдове. Среди причин - участие на этом же концерте малодушного певца Валерия Меладзе, который вроде и хотел бы поддержать украинцев, но духу не хватило.

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