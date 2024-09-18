Красивые дети: Галкин показал, как повзрослели Лиза и Гарри

Лиза и Гарри Галкины отмечают свои 11 лет.

https://stars.glavred.info/krasivye-deti-galkin-pokazal-kak-povzrosleli-liza-i-garri-10598114.html Ссылка скопирована

Максим Галкин и Алла Пугачева - родители прекрасных детей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Российский комик Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, поделился свежими фото своих детей.

Стоит отметить, что дети у Галкина и Пугачевой становятся настоящими красивыми тинейджерами. Они выглядят счастливыми, у них приятные открытые улыбки и радостные глаза.

К слову, Галкин не просто опубликовал фото на своей странице в Instagram. У него был повод - именно сегодня двойняшкам Лизе и Гарри исполнилось 11 лет.

видео дня

Пользователи в комментариях активно стали поздравлять детей с таким событием. Все они писали теплые слова в адрес именинников и их родителей.

Кто такой Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Максим Галкин не теряет надежды, что в РФ его исключат из списка иноагентов и хочет снова оспорить свой статус в стране-оккупанте. Юморист обжаловал в Верховном суде статус иностранного агента.

А также Максим Галкин выступил на фестивале латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву". Галкин еще раз показал свое отношение к украинцам, исполнив песню "Смерека". В сети появилось видео выступления артиста и стоит отметить, что Галкин уже не впервые на концертах исполняет песни на украинском языке.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред