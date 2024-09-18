Красивые дети: Галкин показал, как повзрослели Лиза и Гарри

Российский комик Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, поделился свежими фото своих детей.
Стоит отметить, что дети у Галкина и Пугачевой становятся настоящими красивыми тинейджерами. Они выглядят счастливыми, у них приятные открытые улыбки и радостные глаза.
К слову, Галкин не просто опубликовал фото на своей странице в Instagram. У него был повод - именно сегодня двойняшкам Лизе и Гарри исполнилось 11 лет.
Пользователи в комментариях активно стали поздравлять детей с таким событием. Все они писали теплые слова в адрес именинников и их родителей.
Кто такой Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
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Максим Галкин не теряет надежды, что в РФ его исключат из списка иноагентов и хочет снова оспорить свой статус в стране-оккупанте. Юморист обжаловал в Верховном суде статус иностранного агента.
А также Максим Галкин выступил на фестивале латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву". Галкин еще раз показал свое отношение к украинцам, исполнив песню "Смерека". В сети появилось видео выступления артиста и стоит отметить, что Галкин уже не впервые на концертах исполняет песни на украинском языке.
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