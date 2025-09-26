Козловский перевыпустил свой хит 2000-х 'Знаешь'

Коротко:
- Какой свой хит обновил Виталий Козловский
- Почему он решил изменить звучание
Популярный украинский певец Виталий Козловский подарил вторую жизнь одной из своих самых известных песен "Знаешь".
Как сообщает пресс-служба певца, впервые она прозвучала еще в 2007 году на стихи Ивана Франко и музыку Александра Яшина, а клип на нее вышел в 2008-м. Теперь артист перевыпустил трек в новом звучании и представил интимный видеоряд, который перекликается с оригинальной версией.
По словам Виталия Козловского, песня "Знаешь" остается для него особенной даже почти через два десятилетия:
"В свое время это была песня, в которую я влюбился и в которую вложил часть своей души. Прошло много лет, и ничего не изменилось. Я до сих пор влюблен: в эту песню, в жизнь. Мне казалось, что эта история уже завершена. Я вложил в нее столько любви и чувств, что и подумать не мог, что наступит время для рестарта. В этой песне заложен код ностальгии, оттенки и музыкальные вибрации, которые возвращают во время, когда вся жизнь была впереди", - говорит он.
Клип на песню снял режиссер Антон Пожидаев. Это интимное видео, в котором зритель может заглянуть в личную жизнь Виталия Козловского.
"В первом клипе был парень, который страдал от любви, искал ее, боролся. В новой версии я уже другой. Моя жизнь стабильна, мои чувства взрослые. Мы даже оставили несколько сцен как отсылки к предыдущему видео, но прожиты они уже по-другому: легче, проще, как оно и бывает в реальной жизни", - рассказал Козловский.
Обновленную версию песни "Знаешь" можно услышать на всех цифровых музыкальных платформах.
О персоне: Виталий Козловский
Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).
Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005-2010), "Золотая шарманка" (2007-2010), "Шлягер года" (2007-2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.
