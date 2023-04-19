"Кошмар, что с ним стало, чучело": Киркоров огорошил россиян дикими танцами на своем концерте

Сейчас Киркоров гастролирует по России. После пластической операции и смены имиджа Киркоров удивляет всех.

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Филипп Киркоров / instagram.com/kirkorovteam

Певец Филипп Киркоров, который отказался поддержать Украину и выступил за войну и диктатора Путина, последнее время попадает в скандалы.

Скандально известный артист не так давно он полностью преобразился. Он сделал белые кудряшки и сменил имидж.

Сейчас Киркоров гастролирует по России. Киркоров похвастался своей огромной кроватью и пошутил.

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"Они почему-то посчитали, что я вырос. Они посчитали, что я сделал определенные пластические дела с ростом", — сказал репортерам певец.

Далее Киркоров внезапно поделился достаточно интимными вещами.

"Я вообще сплю голым. Мне нельзя, мне все мешает", — заявил артист.

Однако россиян больше смущает внешний вид Киркорова. На своих концертах он вышел в новом образе, и показал результат своих пластических операций.

"Пугало огородноее", "Кошмар, что с ним стало", "Его не жалко, а вот его двоих детей", "Жаль мозги не обновляют", - пишут россияне.

Ранее сообщали, что одиозный российский певец Филипп Киркоров, который недавно попал в санкционный список Украины, в очередной раз изменил себе внешность. В сети появилось фото, на котором Филипп Киркоров показал новое лицо после визита к пластическому хирургу.

Также сообщалось, что певица Саша, которая уехала из России еще 90-х годах, поставила на место одиозного Филиппа Киркорова, который в последнее время изменился до неузнаваемости.

Александра Антонова (настоящее имя артистки) не удержалась от критики в адрес Филиппа Киркорова, который недавно лег под нож пластического хирурга.

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