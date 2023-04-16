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"Я обалдел": Киркорова в церкви заставили драить полы со шваброй

Мария Тупик
16 апреля 2023, 19:26 обновлено 16 апреля, 19:45
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Филипп Киркоров заявил, что его в церкви заставили вымыть весь пол, а он был весь расфуфыренный.
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров / t.me/Kirkorov_official

Российский певец Филипп Киркоров, который поддержал кровавую войну Путина в Украине, вдруг признался, что ему пришлось драить пол в церкви.

Он заявил, что имеет штат прислуги, которые следят за порядком в его доме, но однажды с ним произошел необычный случай — путинисту пришлось мыть полы в храме.

Накануне он рассказал, что с ним однажды случилась удивительная история. Он пришел в храм помолиться, а в итоге занимался там уборкой. Артист уверяет, что не испугался грязной работы и навел чистоту по велению монахини.

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"У меня был такой раздрай в душе, слезы лились отчаяния. Я пошел в храм. Там подошла ко мне матушка: "Мы закрываемся уже, бери швабру и драй". Я обалдел: со мной так никто не обращался. Я уже был звезда-звездище. А грязюки наваляли прихожане… Я еще не такой расфуфыренный, но модненько одет достаточно. Она говорит: "Снимай свою бижутерию и вперед", - заявил Киркоров росСМИ.

Киркоров отметил, что он выдраил весь храм.

"Я выдраил шваброй весь храм. А через 9 месяцев родилась Алла-Виктория", - сказал он.

Стоит отметить, что Киркоров вляпался в скандал. Россияне обвиняли Киркорова в богохульстве после того, как он во время концертного номера под хит "Мария Магдалена" устроил пляски на кресте.

Киркоров на кресте
Киркоров на кресте / скриншот

Ранее сообщали, что одиозный российский певец Филипп Киркоров, который недавно попал в санкционный список Украины, в очередной раз изменил себе внешность. В сети появилось фото, на котором Филипп Киркоров показал новое лицо после визита к пластическому хирургу.

Также сообщалось, что певица Саша, которая уехала из России еще 90-х годах, поставила на место одиозного Филиппа Киркорова, который в последнее время изменился до неузнаваемости.

Александра Антонова (настоящее имя артистки) не удержалась от критики в адрес Филиппа Киркорова, который недавно лег под нож пластического хирурга.

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