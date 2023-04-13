"Совсем дедок поехал": россияне в ужасе, что устроил Киркоров на сцене

Российский певец Филипп Киркоров, который оказался ярым путинистом поддержавшим войну в Украине, в свои 55 решил активно омолаживаться. Делает это Киркоров не спортом и здоровым образом жизни, а с помощью пластической хирургии.
После очередной операции на животе Киркоров отправился на концерты. Кроме кубиков на животе он изменил прическу и цвет своей бороды.
Такое "преображение" путиниста понравилось не всем его поклонником, и артиста начали высмеивать в сети.
Многие пользователи отмечают, что "нормальные мужики" создают свои фигуры в спортзалах, а не в клиниках пластической хирургии.
Россияне отметили, что Киркоров стал похож на "старого деда".
Ранее одиозный российский певец Филипп Киркоров, который недавно попал в санкционный список Украины, в очередной раз изменил себе внешность. В сети появилось фото, на котором Филипп Киркоров показал новое лицо после визита к пластическому хирургу.
Также сообщалось, что певица Саша, которая уехала из России еще 90-х годах, поставила на место одиозного Филиппа Киркорова, который в последнее время изменился до неузнаваемости.
Александра Антонова (настоящее имя артистки) не удержалась от критики в адрес Филиппа Киркорова, который недавно лег под нож пластического хирурга.
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