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"Совсем дедок поехал": россияне в ужасе, что устроил Киркоров на сцене

Мария Тупик
13 апреля 2023, 17:14 обновлено 13 апреля, 17:22
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Многие пользователи Сети отмечают, что "нормальные мужики" создают свои фигуры в спортзалах, и не устраивают такое на сцене.
Киркоров, Филипп Киркоров
Филипп Киркоров / instagram/fkirkorov_fan_bg, instagram/tv__news

Российский певец Филипп Киркоров, который оказался ярым путинистом поддержавшим войну в Украине, в свои 55 решил активно омолаживаться. Делает это Киркоров не спортом и здоровым образом жизни, а с помощью пластической хирургии.

После очередной операции на животе Киркоров отправился на концерты. Кроме кубиков на животе он изменил прическу и цвет своей бороды.

Такое "преображение" путиниста понравилось не всем его поклонником, и артиста начали высмеивать в сети.

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Многие пользователи отмечают, что "нормальные мужики" создают свои фигуры в спортзалах, а не в клиниках пластической хирургии.

Россияне отметили, что Киркоров стал похож на "старого деда".

Киркоров
Киркоров
Киркоров

Ранее одиозный российский певец Филипп Киркоров, который недавно попал в санкционный список Украины, в очередной раз изменил себе внешность. В сети появилось фото, на котором Филипп Киркоров показал новое лицо после визита к пластическому хирургу.

Также сообщалось, что певица Саша, которая уехала из России еще 90-х годах, поставила на место одиозного Филиппа Киркорова, который в последнее время изменился до неузнаваемости.

Александра Антонова (настоящее имя артистки) не удержалась от критики в адрес Филиппа Киркорова, который недавно лег под нож пластического хирурга.

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