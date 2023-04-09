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"Совсем крыша поехала": выходка Киркорова шокировала россиян

Мария Тупик
9 апреля 2023, 15:59 обновлено 9 апреля, 16:18
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Российские поклонники Киркорова в ужасе от его внешнего вида после нескольких пластических операций и называют его клоуном.
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров / скриншот Youtube

Российский певец Филипп Киркоров, который открыто поддержал Путина и войну в Украине, недавно сделал несколько пластических операций, которые омолодили его сразу лет на 20.

Киркорову буквально собрали кубики на животе из его собственного жира.

На снимке двухлетней давности, найденном в Сети, певца сфотографировали на пляже, и спортивной его фигуру тогда сложно было назвать.

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Недавно Киркоров опубликовал фото в соцсетях, где позировал весьма подтянутым. Вот только отдыхающие на пляже сняли звезду с другого ракурса и показали его выпирающий живот.

Киркоров до операции
Киркоров до операции / instagram

Поклонников тогда шокировало, что даже Киркоров обращается к фотошопу. Но теперь исполнителю это вряд ли потребуется.

Российские поклонники Киркорова в ужасе от его внешнего вида после нескольких пластических операций и называют его клоуном.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров после операции / скриншот YouTube
Киркоров
Киркоров
Киркоров
Киркоров

Ранее одиозный российский певец Филипп Киркоров, который недавно попал в санкционный список Украины, в очередной раз изменил себе внешность. В сети появилось фото, на котором Филипп Киркоров показал новое лицо после визита к пластическому хирургу.

Также сообщалось, что певица Саша, которая уехала из России еще 90-х годах, поставила на место одиозного Филиппа Киркорова, который в последнее время изменился до неузнаваемости.

Александра Антонова (настоящее имя артистки) не удержалась от критики в адрес Филиппа Киркорова, который недавно лег под нож пластического хирурга.

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