Кортни Лав отказывается от американского гражданство из-за "Трампа-цианида"

Знаменитость ожидает получение британского гражданства через полгода.

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Кортни Лав / коллаж: Главред, фото: Википедия, instagram.com/_.courtneylove.

Кратко:

Кортни Лав выступупила в Королевском географическом обществе в Лондоне

Певица хочет навсегда переехать в Великобританию

Вдова лидера гранж-группы Nirvana Курта Кобейна, 60-летняя американская певица Кортни Лав стала одной из многочисленного списка знаменитостей, кто принял решение навсегда покинуть США из-за избрания Дональда Трампа американским президентом. Об этом сообщило издание Daily Mail, ссылаясь на публичное заявление Кортни Лав.

Отмечается, что певица сделала свое заявление, выступая в Королевском географическом обществе в Лондоне.

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По словам Кортни Лав, она хочет навсегда переехать в Великобританию из-за своего недовольства администрацией Трампа. Общаясь с публикой, она заявила, что ей нравится жить в столице Великобритании. Знаменитость добавила, что ожидает получение гражданства через полгода. Ее заявление вызвало восторг у публики.

Певица также раскритиковала Трампа и его окружение, сравнив их с цианидом.

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