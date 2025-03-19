Дочь Веры Брежневой задержали на границе

Сара Киперманн попала в неприятности в аэропорту и почти пропустила свой рейс.

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Сара Киперманн попала в неприятности / Коллаж Главред, фото Instagram/daisylaisyyy

Кратко:

Что случилось с Сарой Киперманн

Как разрешилась ситуация

Дочь украинской певицы Веры Брежневой Сара Киперман, попала в неприятности в аэропорту.

Как написала она на своей странице в Telegram, у нее с самого утра "одни траблы". "Приехали поздно в аэропорт; нету визы, сделали онлайн визу, не правильно", - жалуется она.

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Сара Киперманн угодила в неприятности / Фото Instagram/daisylaisyyy

По словам 15-летней Киперман, она едва не пропустила свой рейс, поскольку неправильно оформила визу.

Сара Киперманн угодила в неприятности / Фото Instagram/daisylaisyyy

"Плачу штраф €650. А могли бы быть новые тапочки", — посетовала дочь знаменитости.

Сара Киперманн угодила в неприятности / Фото Instagram/daisylaisyyy

Позже она также опубликовала короткий "апдейт" по ситуации, где сообщила своим подписчикам, что на рейс она все таки успела.

Сара Киперманн угодила в неприятности / Фото Instagram/daisylaisyyy

У Веры Брежневой есть двое детей от разных мужчин: 23-летняя Соня от предпринимателя Виталия Войченко и 15-летняя Сара от бизнесмена Михаила Кипермана. Старшая дочь Веры Брежневой, которая осудила Россию за военное нападение на Украину, носит фамилию не биологического отца, а отчима Кипермана, который ее растил.

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