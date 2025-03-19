Дочь Веры Брежневой задержали на границе

Кратко:
- Что случилось с Сарой Киперманн
- Как разрешилась ситуация
Дочь украинской певицы Веры Брежневой Сара Киперман, попала в неприятности в аэропорту.
Как написала она на своей странице в Telegram, у нее с самого утра "одни траблы". "Приехали поздно в аэропорт; нету визы, сделали онлайн визу, не правильно", - жалуется она.
По словам 15-летней Киперман, она едва не пропустила свой рейс, поскольку неправильно оформила визу.
"Плачу штраф €650. А могли бы быть новые тапочки", — посетовала дочь знаменитости.
Позже она также опубликовала короткий "апдейт" по ситуации, где сообщила своим подписчикам, что на рейс она все таки успела.
У Веры Брежневой есть двое детей от разных мужчин: 23-летняя Соня от предпринимателя Виталия Войченко и 15-летняя Сара от бизнесмена Михаила Кипермана. Старшая дочь Веры Брежневой, которая осудила Россию за военное нападение на Украину, носит фамилию не биологического отца, а отчима Кипермана, который ее растил.
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