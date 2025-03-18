Мамин светлячок: невестка Ющенко показала самого маленького внука экс-президента

Жена Андрея Ющенко поделилась редким кадром.

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Как выглядит сын Андрея Ющенко - Елена Ющенко показала внука Виктора Ющенко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olena_yushchenko

Вкратце:

Самому младшему внуку Ющенко летом исполнится три годика

Мама и тетя Андрея-младшего показали трогательные кадры с карапузом

Елена Ющенко, невестка третьего президента Украины Виктора Ющенко, в августе 2022 года родила политику пятого внука. Мальчик, которого назвали Андреем, сейчас является самым младшим членом семьи Ющенко.

Елена практически не показывает малыша - она скрывала беременность, а после рождения Андрея не делилась фото, на которых было бы видно его личико. Ситуация изменилась лишь недавно, но снимки с внуком экс-президента - все еще редкость.

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На днях Елена опубликовала черно-белое фото Андрюши, когда мальчик играет с воздушным шариком. Малыша она называет светлячком.

Невестку поддержала и Виталина Ющенко - старшая дочь бывшего гаранта. В своем блоге в Instagram она также выложила несколько трогательных снимков с племянником. В подписи к фото она отметила, что для тетушки мальчик - зайчонок.

Как выглядит сын Андрея Ющенко - Елена Ющенко показала внука Виктора Ющенко / instagram.com/olena_yushchenko

Как выглядит сын Андрея Ющенко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vitalinayushchenko

Елена Ющенко - вторая жена Андрея Ющенко (второго сына Виктора Ющенко от брака деятеля со Светланой Колесник). Пара поженилась в 2018 году, а через 4 года на свет появился Андрей-младший. От первого брака (с Елизаветой Ефросининой) у Андрея-старшего есть дочь Варвара (2010 г.р.).

Невестку хорошо приняли в семье Ющенко. Особенно Елена подружилась со старшей сестрой мужа Виталиной.

Семья Виктора Ющенко / instagram.com/olena_yushchenko

Виталина и Елена Ющенко / instagram.com/olena_yushchenko

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Кто такой Виктор Ющенко? Виктор Ющенко - украинский политик и государственный деятель, банкир. 3-й Президент Украины (23 января 2005 - 25 февраля 2010). Седьмой премьер-министр Украины (1999-2001). Народный депутат Украины V созыва (2002-2005), основатель и Председатель Совета Института Президента Виктора Ющенко "Стратегические инициативы". Третий председатель Национального банка Украины (1993-2000), исполняющий обязанности Председателя Национального Банка Украины (27 января 1997-5 февраля 1997), лидер Оранжевой революции, сообщает Википедия.

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