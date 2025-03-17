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"Соврал я": Павел Зибров раскрыл свою грандиозную ложь ради денег

Элина Чигис
17 марта 2025, 08:04
107
Павел Зибров признался, как он схитрил.
Павел Зибров
Павел Зибров назвал свой возраст / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Павел Зибров

Вы узнаете:

  • Павел Зибров дал новое интервью
  • Певец рассказал, как он хотел получить высокую пенсию

Украинский известный певец Павел Зибров рассказал, как он скрыл свой настоящий возраст ради высокой пенсии.

В интервью для ТСН артист отметил, что он добавил себе 10 лет.

"Дело в том, что я поменял несколько лет назад... Попросил, чтобы... Там 10 лет – они неправильно... Когда мне нужно было пенсию, я думал, что пенсия у меня будет высокая – народный артист, ну это будет у меня $1 тыс. как минимум, а может, $2 тыс. Но пенсия небольшая. Поэтому я попросил, чтобы 10 лет мне накинули. Понимаете? Ну типа... Официально. На самом деле мне на 10 лет меньше. И все", – сказал Павел Николаевич.

На что журналистка переспросила у певца, сколько же ему лет на самом деле.

Павел Зибров продолжает много выступать
Павел Зибров продолжает много выступать / фото: instagram.com, Павел Зибров

"Википедию посмотрите, да? Там на 10 лет соврал я тогда. И в Википедии, и везде – что мне немножко за 60. А мне еще нет", – утверждает Зибров.

Оказывается, певец хотел иметь хорошую пенсию, но вышло не так, как он планировал.

"57. Я хотел пенсию хорошую, мне пообещали, что у меня пенсия будет $2 тыс. Думаю: "Дай накину ту десятку лет". А пенсия не очень большая, поэтому, думаю, надо убрать эти 10 лет и будет уже нормально. 57 лет мне, и я счастливый человек", - рассказал артист.

Также Павел поделился, что он вышел на пенсию, как участник боевых действий в Афганистане.

"Там в 55 лет уже можно выходить на пенсию", – отметил певец, но журналист посчитала такое высказывание Зиброва шуткой.

Смотрите видео интервью Зиброва:

Павел Зибров
Павел Зибров / инфографика: Главред

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Кто такой Павел Зибров?

Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.

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