"Соврал я": Павел Зибров раскрыл свою грандиозную ложь ради денег

Павел Зибров признался, как он схитрил.

https://stars.glavred.info/sovral-ya-pavel-zibrov-raskryl-svoyu-grandioznuyu-lozh-radi-deneg-10647830.html Ссылка скопирована

Павел Зибров назвал свой возраст / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Павел Зибров

Вы узнаете:

Павел Зибров дал новое интервью

Певец рассказал, как он хотел получить высокую пенсию

Украинский известный певец Павел Зибров рассказал, как он скрыл свой настоящий возраст ради высокой пенсии.

В интервью для ТСН артист отметил, что он добавил себе 10 лет.

"Дело в том, что я поменял несколько лет назад... Попросил, чтобы... Там 10 лет – они неправильно... Когда мне нужно было пенсию, я думал, что пенсия у меня будет высокая – народный артист, ну это будет у меня $1 тыс. как минимум, а может, $2 тыс. Но пенсия небольшая. Поэтому я попросил, чтобы 10 лет мне накинули. Понимаете? Ну типа... Официально. На самом деле мне на 10 лет меньше. И все", – сказал Павел Николаевич.

На что журналистка переспросила у певца, сколько же ему лет на самом деле.

Павел Зибров продолжает много выступать / фото: instagram.com, Павел Зибров

"Википедию посмотрите, да? Там на 10 лет соврал я тогда. И в Википедии, и везде – что мне немножко за 60. А мне еще нет", – утверждает Зибров.

Оказывается, певец хотел иметь хорошую пенсию, но вышло не так, как он планировал.

"57. Я хотел пенсию хорошую, мне пообещали, что у меня пенсия будет $2 тыс. Думаю: "Дай накину ту десятку лет". А пенсия не очень большая, поэтому, думаю, надо убрать эти 10 лет и будет уже нормально. 57 лет мне, и я счастливый человек", - рассказал артист.

Также Павел поделился, что он вышел на пенсию, как участник боевых действий в Афганистане.

"Там в 55 лет уже можно выходить на пенсию", – отметил певец, но журналист посчитала такое высказывание Зиброва шуткой.

Смотрите видео интервью Зиброва:

Павел Зибров / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, жена украинского боксера Александра Усика – бизнесвумен Екатерина Усик – рассказала, как она познакомилась с мужем и что они пережили вместе. Екатерина отметила, что ей было 15 лет, когда начались отношения с боксером и первые три года были очень трудными, ведь Александр вел себя некорректно.

А также на тайной свадьбе предательницы Ани Лорак на Мальдивах не было ее дочери – 13-летней Софии от Мурата Налчаджиоглу, ведь она занята учебой. Хотя это странно, ведь известно, что София уже некоторое время находится в Турции со своим родным отцом, а учится она, как известно, в России.

Вас может заинтересовать:

Кто такой Павел Зибров? Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред