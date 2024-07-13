Королевское возвращение: Кейт Миддлтон собирается появиться на публике

Принцесса Уэльская будет наблюдать за финалом мужского одиночного разряда между Новаком Джоковичем и действующим чемпионом Карлосом Алькарасом.

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Кейт Миддлтон появится на публике/ Коллаж Главред, фото Instagrram/princeandprincessofwales

Кейт Миддлтон собирается посетить Уимблдон в воскресенье, это ее второе публичное мероприятие с тех пор, как ранее в этом году она объявила о своей борьбе с раком.

По данным Page Six, принцесса Уэльская будет наблюдать за финалом мужского одиночного разряда между Новаком Джоковичем и действующим чемпионом Карлосом Алькарасом во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне, подтвердил Кенсингтонский дворец.

Миддлтон, которая не будет присутствовать на финальной женской субботе, уже много лет является основным игроком ежегодного теннисного турнира и каждый год вручает трофей победителю.

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Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Было неясно, сможет ли она присутствовать на турнире в этом году со своим диагнозом, но организаторы мероприятия ранее на турнире были оптимистичны, полагая, что она выдержит хотя бы один из матчей.

инфографика Кейт Миддлтон / Инфографика Главред

"Мы надеемся, что принцесса Уэльская сможет вручить трофеи в качестве покровителя клуба, но ее здоровье и выздоровление являются приоритетом", — заявила в июне Telegraph Sport председатель Всеанглийского клуба Дебби Джеванс.

Родители Миддлтон, Кэрол и Майкл Миддлтон, в этом году дважды посетив мероприятие вместо своей дочери.

Кейт Миддлтон - последние новости по теме

Добавим, королевский эксперт Кэти Николл рассказала о том, как принцессу Кейт Миддлтон, которая шокировала мир новостью о своей болезни раком, поддерживают самые близкие.

А также инсайдеры Букингемского дворца сообщили, что во время операции Кейт Миддлтон удалили матку.

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