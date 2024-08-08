Королевский скандал: сыну кронпринцессы Норвегии предъявлено обвинение в нападении на женщину

Мариусу предъявлены предварительные обвинения в "телесном насилии" и "нанесении ущерба".

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Сын кронпринцессы оказался героем скандала / Коллаж Главред, фото Instagram, Википедия

Сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит был арестован после серьезного инцидента в воскресенье вечером.

Как пишет The Daily Mail, 27-летний Мариус Борг Хойби провел более 30 часов под стражей после инцидента в квартире во Фрогнере, Осло, где женщина лет 20 вызвала полицию. По словам Се ог Хора, старший сын Метте-Марит, отцом которого является Мортен Борган, а отчим — наследник норвежского престола кронпринц Хокон, якобы напал на женщину "психологически и физически".

Норвежское издание сообщило, что Мариусу предъявлены предварительные обвинения в "телесном насилии" и "нанесении ущерба" после того, как к моменту прибытия полиции квартира оказалась "разрушенной".

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В Норвегии предварительные обвинения предъявляются в момент ареста.

Женщину доставили в больницу, где ей диагностировали сотрясение мозга.

Издание сообщило, что Борга Хойби поместили в одиночную камеру и взяли анализ крови, чтобы выяснить, находится ли он под воздействием наркотиков.

Мариус Борг Хойби — старший ребенок Метте-Марит, матери-одиночки, когда она познакомилась с наследным принцем Хоконом (сыном короля Харальда и королевы Сони) через общих друзей в 1999 году.

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