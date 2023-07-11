Королева Испании похвасталась безупречным вкусом в украинской вышиванке

Вышитая блуза от украинского бренда идеально вписалась в непринужденный но стильный наряд королевы Летисии.

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Королева Летисия надела украинскую вышиванку на официальное мероприятие / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Королева-консорт Испании, супруга короля Филиппа VI Летисия известна своими модными выходами, благодаря которым считается иконой стиля среди представителей европейской монархии.

Примечательно, что часто она использует в своих образах элемент украинского национального костюма - в частности вышиванки. К примеру, на недавней церемонии вручения премии SM Awards в области детской и молодежной литературы, Летисия появилась в стильном кэжуал-луке, ярким элементом которого оказалась вышитая блуза украинского бренда Etnodim.

Выбор королевы пал на красную льняную сорочку свободного кроя с растительным и цветочным орнаментом модели Obriy Red. На официальном сайте бренда такая вышиванка стоит 5200 грн.

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Также Летисия надела белые укороченные брюки и белые эспадрильи на платформе от Magrit. В украшениях она отдала предпочтение минималистичным серебряным серьгам от испанского бренда Ticsilver.

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