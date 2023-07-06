Неузнаваемая: новое фото Ани Лорак высмеивают за фотошоп

Если внешность передает внутреннее состояние человека, то у Лорак, похоже, совсем все не в порядке.

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Ани Лорак опозорилась с новым фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

Когда любительница русских денег и "голубка мира" Ани Лорак только начинала свою певческую карьеру в Украине, она по праву считалась одной из красивейших женщин отечественной эстрады.

Однако сейчас годы исказили не только ее взгляды на мир, но и ее внешность - былая привлекательность начинает неумолимо исчезать под слоем фильтров и чрезмерных косметологических процедур.

На свежем фото Лорак, на котором певица позирует в сарафане с глубоким вырезом, заметно, что она сильно поправилась, и продолжает эксперименты с филлерами. Увы, не всегда удачные.

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В комментариях к снимку на странице артистки в Instagram ее упрекают в чрезмерном использовании фотошопа. Также отмечают, что Лорак становится все меньше и меньше похожа на себя - в этой раздутой копии знакомые всем черты скоро совсем исчезнут.

Ани Лорак опозорилась с новым фото / instagram.com/anilorak

Ранее новый бойфренд Ани Лорак решил заступиться за скандальную певицу, однако еще больше усугубил ситуацию, раскрыв настоящие взгляды "голубки мира" на войну в Украине.

В отличие от певицы, ее бывший муж, Мурат Налчаджиоглу, проявляет любовь и уважение к Украине - турецкий бизнесмен рассказал, почему остается в стране во время войны и занимается благотворительностью.

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