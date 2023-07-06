Неузнаваемая: новое фото Ани Лорак высмеивают за фотошоп

Когда любительница русских денег и "голубка мира" Ани Лорак только начинала свою певческую карьеру в Украине, она по праву считалась одной из красивейших женщин отечественной эстрады.
Однако сейчас годы исказили не только ее взгляды на мир, но и ее внешность - былая привлекательность начинает неумолимо исчезать под слоем фильтров и чрезмерных косметологических процедур.
На свежем фото Лорак, на котором певица позирует в сарафане с глубоким вырезом, заметно, что она сильно поправилась, и продолжает эксперименты с филлерами. Увы, не всегда удачные.
В комментариях к снимку на странице артистки в Instagram ее упрекают в чрезмерном использовании фотошопа. Также отмечают, что Лорак становится все меньше и меньше похожа на себя - в этой раздутой копии знакомые всем черты скоро совсем исчезнут.
Ранее новый бойфренд Ани Лорак решил заступиться за скандальную певицу, однако еще больше усугубил ситуацию, раскрыв настоящие взгляды "голубки мира" на войну в Украине.
В отличие от певицы, ее бывший муж, Мурат Налчаджиоглу, проявляет любовь и уважение к Украине - турецкий бизнесмен рассказал, почему остается в стране во время войны и занимается благотворительностью.
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