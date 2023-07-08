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Тина Кароль показала фанатам редкое фото юного сына-красавца

Дмитрий Видоменко
8 июля 2023, 17:01 обновлено 8 июля, 17:01
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Певица Тина Кароль поделилась с фанатом редким фото, где изображена с 14-летним сыном Вениамином от покойного мужа Евгения Огира.
Кароль
Тина Кароль выложила фото с сыном / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

В субботу, 8 июля 2023 года в Украине празднуют День семьи. По этому случаю известная поп-певица Тина Кароль поделилась редким фото в Instagram со своим сыном от первого брака ‒ Вениамином Огиром.

На фото улыбающаяся певица предстает без макияжа, ее обнимает 14-летний сын. Интересно, что вместе с ними на фотографии изображена еще одна женщина. Фаны предположили, что именно в семье этой женщины Вениамин живет, пока учится в Великобритании.

К слову, в Соединенном Королевстве мальчик живет и учится с детства ‒ с 7-летнего возраста. Как ранее рассказывала Кароль, там он живет в украинской семье, которая очень хорошо к нему относится и регулярно кормит блюдами нашей национальной кухни.

видео дня
Тина Кароль, сын
Тина Кароль не так часто публикует фото с сыном Вениамином / Instagram

Напомним, ранее Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.

До того Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.

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