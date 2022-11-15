Анастасия Волочкова рассказала про роман с Джимом Керри / instagram.com/volochkova_art, imdb.com

Министерство иностранных дел страны-террориста навсегда запретила ряду деятелей родом из Канады въезд в РФ. Среди них оказался поддерживающий Украину американо-канадский комик Джим Керри.

Звезда Маски и Брюса Всемогущего с тонким остроумием отреагировал на такое решение РФ, подчеркнув свое полное безразличие к их запретам.

Однако за Керри поспешила вступиться Анастасия Волочкова, которая и в этом событии нашла повод пропиарить себя и свою бурную личную жизнь. Так российская балерина заявила российским СМИ, что имела романтическую связь с актером в начале двухтысячных годов.

"Меня с ним связывали действительно человеческие очень близкие отношения. Он прилетал в 2002 году на мой спектакль Жизель в Большом театре. ... У меня были гастроли с Большим театром. Он прилетал на них. Мы спокойно с ним встретились, это были замечательные романтические отношения, встречи и все такое", - замечталась Анастасия.

Решение МИД РФ Волочкова посчитала крайне глупым: "Все политические предрассудки, запрещающие артистам пересекать границы туда и обратно – это полный бред и реальнейший абсурд".

Напомним, ранее Волочкова разгневала россиян серией снимков с бани. Как известно, опальная балерина большая любительница "попариться". На своей страничке в Instagram она решила показать, как проходил один из ее сеансов с новым банщиком.

Также мы писали, что Волочкову раскритиковали за нескромный наряд. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в платье без бюстгальтера. В таком образе она снималась в новом клипе на свою песню.

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