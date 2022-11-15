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"У нас всегда остается Париж": Джим Керри протроллил россиян, запретивших ему въезд в РФ

15 ноября 2022, 14:45

Известный канадский актер Джим Керри с сарказмом отреагировал на запрет на въезд в страну-агрессор Россию.

Керри, Россия
Джим Керри протроллил россиян, запретивших ему въезд в РФ / скриншот из видео и https://ua.depositphotos.com

Известный голливудский актер-комик Джим Керри и писательница Маргарет Этвуд (известная по антиутопии "Рассказ служанки") очень иронично прокомментировали санкции, которые ввела в том числе и против них страна-агрессор, Россия.

Этвуд в своем Twitter написала, что вместе с Кэрри планировала провести уик-энд в Москве, но вместо этого теперь поедет в Киев.

"Джим и я запланировали повеселиться на выходных в Москве. Думаю, нужно ехать в Киев", — говорит она.

Твиттер

Кэрри поддержал землячку и с большой иронией написал, что запрет на въезд в РФ ‒ самый ужасный запрет в его жизни. Впрочем, он всегда сможет посетить Париж.

"Маргарет Этвуд, боюсь, случилось самое худшее. Нам запретили въезжать в Россию. Но проблемы 100 канадцев в этом сумасшедшем мире — это такие мелочи! У нас всегда остается Париж", — пошутил артист.

Твиттер

Напомним, ранее Министерство иностранных дел РФ опубликовало список канадских культурных и общественных деятелей, которым запрещено посещать страну-террориста на постоянной основе.

Список вклюсает в себя 100 граждан Канады. Среди них оказались актер Джим Керри (за открытое осуждение политики Путина и войны в Украине; имеет канадо-американское гражданство), актриса украинского происхождения и звезда сериала Викинги Кэтрин Винник и журналист, по совместительству внук Степана Бандеры, Стефан 'Стив' Бандера.

Также Главред сообщал, что скандальная российская певица украинского происхождения Лолита, которая молчит о войне в Украине, поддерживая таким образом агрессию России, поделилась видео, в котором назвала свои концерты психотерапией.

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