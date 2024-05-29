Король "раздавлен и уничтожен": королеву уличили в изменах

Журналист написал о том, что королева Летисия изменила своему мужу.

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Королеву Летисию обвинили в измене / Коллаж Главред, фото Википедия, Instagram/queenletizia

Король Испании Фелипе VI был "раздавлен и уничтожен" из-за своей жены, королевы Летисии, которая якобы изменяла ему со своим старым любовником, который, согласно новой книге, когда-то был ее зятем.

По данным издания Page Six, испанский журналист Хайме Пеньяфьель утверждает в книге "Молчание Летисии", которая появилась во вторник в местных магазинах, что 51-летняя королева возобновила свой роман со своим "любовником" Джейми дель Бурго во время поездки в Нью-Йорк в 2011 году.

Опытный репортер пишет, что 56-летний Фелипе "знал, что Летисия изменяла ему в режиме реального времени", поскольку ее телохранители были обязаны раскрыть ее местонахождение.

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Кто такая королева Летисия Королева Испании Летисия - королева-консорт Испании, супруга короля Филиппа VI. Леди Летисия — старшая дочь журналиста Хесуса Хосе Ортиса Áльвареса и медсестры Марии Паломы Рокасолано Родригес. По данным Википедии, Летисия вышла замуж за короля Испании 22 мая 2004 года в кафедральном соборе Санта-Мария ла Реаль де ла Альмудена в Мадриде

Пеньяфьель сообщает, что охранники присутствовали, когда Летиция посетила Нью-Йорк со своим предполагаемым любовником, с которым она встречалась до встречи с Фелипе.

"В тот день ее сопровождали ее верные сопровождающие, которые, вне всякого сомнения, передадут отчет в Министерство внутренних дел или во дворец Сарсуэлы", — пишет он, отмечая, что эта новость оставила Фелипе "раздавленным и уничтоженным".

Примечательно, что позже дель Бурго женился на сестре Летиции Тельме Ортис.

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