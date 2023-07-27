Кому война, кому лакшери: Димопулос засветилась в компании экс-жены олигарха из РФ

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Санта Димопулос гуляет по вечеринкам / Instagram/santadimopulos

Певица украинского происхождения и танцовщица Санта Димопулос, которая с начала войны выехала из Украины и езди по люксовым европейским курортам, показалась на очередной вечеринке.

Так, Димполулос отправилась на греческий Миконос в компании подруг. Одной из них была известная модель Анна Андрес, которая недавно открыла собственный ресторан.

По информации Таблоида, кроме Андрес, компанию Димопулос составили Женя Гордиенко, владелица магазина элитного меха в Монак,о Ольга Глоцер и одесситка Юлия Буряк, известная своим бывшим браком с российским олигархом и скандальной вечеринкой на том же Миконосе с участием россиян и Остапчука.

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Отметим, что это не первая вечеринка, на которой была замечена Димопулос с выходцами из государства-террориста России. Димопулос не отказалась от общения с друзьями из страны-оккупанта. Недавно артистка похвасталась приглашением на вечеринку, которая была посвящена Дню рождения Лолиты Османовой - дочери российского олигарха Эльдара Османова.