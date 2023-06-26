Колобок или Кривая уточка: Оля Цибульская рухнула с лестницы и получила травму

Цибульска уже поделилась выводами врача относительно ее сильного падения.

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Оля Цибульская упала с лестницы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/cybulskaya

Украинская певица Оля Цибульская попала в неприятное приключение, которое сама позже сравнила со странствиями сказочных Колобка или Кривой уточки. Перед поклонниками она появилась с перевязанной ногой.

На своей странице в Instagram артистка рассказала, что серьезную травму она получила после того, как упала с лестницы. При этом Цибульская была на высоких каблуках. К счастью, поблизости оказалась ее подруга и певице быстро оказали первую помощь.

Позже врач успокоил упавшую звезду - ей чудом удалось избежать перелома, однако она заработала сильное растяжение связок, из-за чего ей теперь необходимо носить специальный бандаж.

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"Я просто упала. Упала с лестницы на своих огромных высоких каблуках. Было очень больно. Слава Богу, у меня есть друзья. Мы по дороге позвонили моей подруге. Она нашла мне срочно врача Сергея, который выехал у свой выходной и сделал мне рентген. Слава Богу, там нет ни одной трещины, ни одного перелома. Но растяжение связок – это больно. Я никогда не знала этого", - посетовала Оля Цибульская.

Оля Цибульская упала с лестницы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/cybulskaya

Ранее в неизлечимой болезни призналась австралийская певица Sia - артистка страдает расстройством нервной системы аутистического спектра. Основываясь на собственном опыте она даже сняла фильм "Музыка", который был номинирован на Золотой глобус.

Также о проблемах со здоровьем у Виктора Павлика сообщила его жена и концертный директор Екатерина Репяхова. Старая травма артиста дала о себе знать, и теперь ему необходимо сложное лечение.

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