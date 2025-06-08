"Когда внутри умираешь": Наталка Денисенко рассказала про шаг "за край"

Денисенко поделилась своим путем перерождения.

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Наталка Денисенко новости - артистка заговорила о потере и поиске себя / коллаж: Главред, фото: instagram.com/natalka_denisenko

Кратко:

Наталка Денисенко поделилась размышлениями о настоящей смелость

Артистка пришла к выводу о важности поиска себя

Украинская актриса Наталка Денисенко не делает публичных комментариев о своем разводе с актером-воином Андреем Фединчиком, однако не скрывает, что сейчас переживает один из сложнейших периодов в своей жизни.

Этими эмоциями артистка делится открыто в своем блоге в Instagram. К примеру, недавно Денисенко описала метафорическое перерождение в новую, лучшую версию себя. Артистка отметила, что не стоит бояться "переступить через край", а оценивать это, как акт "смелости быть собой". Слушать себя, действовать по зову сердца и не бояться обнажать "мягкую" сторону себя - это и есть, по мнению Наталки, настоящая смелость.

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"Настоящая смелость - не в том, чтобы вытерпеть ВСЕ! А в том, чтобы наконец услышать себя и действовать по зову сердца. Когда ты внутри умираешь, ты не всегда кричишь... Ты просто перестаешь хотеть. То, что вдохновляло - больше не ведет. Это не конец. Это - обнуление. Старая ты - уходит. Маски слетают. Желания стихают. Остается правда. Тишина. И ты, новая. Мягкая. Глубокая. Ты больше не та, которая нравится всем - но наконец-то своя. Жизнь не требует выдержки в боли. Она просит лишь смелости - быть собой. И если ты сейчас стоишь на краю - не бойся ступить. Потому что за этим краем начинается настоящее", - пишет актриса.

Наталка Денисенко новости - артистка заговорила о потере и поиске себя / instagram.com/natalka_denisenko

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Кто такая Наталка Денисенко? Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

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