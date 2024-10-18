"Когда ты наконец забил": беглец Александр Волошин снова переезжает

Кратко:
- Беглец Волошин переезжает на зиму на Бали
- Александр показал, как прошли его сборы
- Блогер высказался о своем решении
Украинский скандальный блогер Александр Волошин, который недавно сбежал из Украины, рассказал о новом переезде. Отметим, сначала беглец остановился в Польше, затем отправился в Испанию, где планировал строить бизнес, но зиму решил провести на Бали.
На своей странице в соцсетях блогер опубликовал кадры, как он собирал чемоданы и намекнул подписчикам на переезд.
Поклонники сразу же догадались, куда собирается беглец, ведь ранее он уже рассказывал о своих планах отправиться на Бали.
"То чувство, когда ты наконец забил на эти глупые мысли в голове и послушал свое сердце!" – написал Волошин.
Почему Александр Волошин попал в базу "Миротворец"?
В июле Волошин оказался в базе Центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины "Миротворец", где обычно оказываются ярые пропагандисты.
На сайте говорилось, что причиной стало участие Александра в актах гуманитарной агрессии против нашей страны, распространение российской пропаганды, участие в информационно-психологической спецоперации России против Украины, покушение на независимость и территориальную целостность Украины. Его назвали "пособником русско-фашистских захватчиков и оккупантов".
До внесения в "Миротворец" привела реакция блогера на обстрел оккупантами детской больницы "Охматдет". Тогда он призвал пойти на уступки России, чтобы остановить войну и убийства. После этого он стал получать угрозы.
Кроме того, многие из его известных коллег, знакомых и друзей публично его раскритиковали.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее украинская певица Анна Тринчер раскрыла правду об отношениях с блогером-беглецом Александром Волошиным, с которым она развелась прошлой осенью.
Также стало известно, что популярная украинская актриса Мила Сивацкая вышла замуж и поделилась фотографией с мужем, которого прежде скрывала от общественности.
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