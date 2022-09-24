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"Когда не видно гениталий": Волочкова рассказала, какие мужчины ее не привлекают

24 сентября 2022, 19:31

Балерина не перестает удивлять своими похабными откровениями, которые каждый день попадают в публичное пространство.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая поддержала войну в Украине, уже давно никого не удивляет своим пьянством и неадекватным поведением.

Как известно, Волочкова не скупится на откровения. На этот раз балерина выдала очередную глупость, которая касается ее личного вкуса в постели.

"Не люблю мужиков с большим пузом, потому что из-за пуза ч..н не видно. Поэтому мне нравятся стройные, подтянутые, спортивные мужчины", - говорит любительница шпагатов и вина.

Кроме того, Волочкова утверждает, что хорошая растяжка — помощник в любовных делах.

Напомним, ранее российскую балерину высмеяли за безвкусицу.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео, на котором показала свой дом. Все бы и ничего, но украшен он был явно не по времени года.

"Возвращаться в мой Замечательный дом красиво", - подписала видео Волочкова.

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Анастасия Волочкова
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