Клубничка от клубнички: Хайди Клум устроила парную фотосессию в откровенном белье с юной дочерью

Хайди и Лени Клум снялись вместе в одном нижнем белье / instagram.com/heidiklum

49-летняя немецкая модель, актриса и телеведущая Хайди Клум блеснула своей красотой и безупречным телом в компании своей юной дочери Лени, которая делает первые успешные шаги в модельном бизнесе.

Тандем мамы и дочери в соблазнительных кружевах стал иллюстрацией для рекламной кампании известного итальянского бренда нижнего белья. Первые кадры со съемок Клум-старшая опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото Лени, одетая в черный кружевной комплект белья и белую блузку, обнимает свою именитую маму за талию. Хайди облачена в черное бра и трусики, украшенные белым узором.

Клум заявила, что таким образом она с дочерью не просто демонстрирует свои природные данные и радует глаз поклонников, а "празднует женственность; любовь и поддержку между матерью и дочерью; и как уверенно, красиво и счастливо можно себя чувствовать в нижнем белье".

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