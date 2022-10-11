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Клубничка от клубнички: Хайди Клум устроила парную фотосессию в откровенном белье с юной дочерью

11 октября 2022, 03:09

Хайди и Лени Клум создали убийственную смесь из красоты, утонченности и наготы.

Хайди и Лени Клум
Хайди и Лени Клум снялись вместе в одном нижнем белье / instagram.com/heidiklum

49-летняя немецкая модель, актриса и телеведущая Хайди Клум блеснула своей красотой и безупречным телом в компании своей юной дочери Лени, которая делает первые успешные шаги в модельном бизнесе.

Тандем мамы и дочери в соблазнительных кружевах стал иллюстрацией для рекламной кампании известного итальянского бренда нижнего белья. Первые кадры со съемок Клум-старшая опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото Лени, одетая в черный кружевной комплект белья и белую блузку, обнимает свою именитую маму за талию. Хайди облачена в черное бра и трусики, украшенные белым узором.

Клум заявила, что таким образом она с дочерью не просто демонстрирует свои природные данные и радует глаз поклонников, а "празднует женственность; любовь и поддержку между матерью и дочерью; и как уверенно, красиво и счастливо можно себя чувствовать в нижнем белье".

Ранее звезда Playboy и волонтерка Даша Астафьева оголила сочные прелести в леопардовом корсете - фанаты сравнили чувственную красоту певицы с Атлантическим океаном.

Также новый бойфренд Нади Дорофеевой, ресторатор и музыкант Миша Кацурин, показал обнаженное фото певицы на фоне открытого окна.

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