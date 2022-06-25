18-летняя дочь Хайди Клум показала пляжный образ в крошечном бикини

Юная модель без стеснения демонстрирует точеную фигурку.
18-летняя Лени Клум, старшая дочь немецкой супермодели, актрисы и телеведущей Хайди Клум, похоже, имеет все шансы затмить свою богатую и знаменитую маму.
Красотка Лени (полное имя - Хелен Бошовен Сэмюэль) с детства купается в роскоши красных дорожек и модных показов. Впрочем, не только благодаря именитым родителям (отчим Хелен - британский певец Сил).
Девушка обладает незаурядной внешностью и уже делает первые успехи в модельном бизнесе, несмотря на невысокий по модельным меркам рост - 1.63 м.
Впрочем, эта деталь идеально гармонирует с кукольным личиком Лени, которое уже успели оценить в Dior. С этим брендом начинающая модель сотрудничает сейчас.
Юношеский задор и абсолютная уверенность Лени в собственной неотразимости, создают гремучую смесь - девушка порой выкладывает на своей странице в Instagram крайне пикантные кадры. К примеру, недавно она показала свое юное тело в минималистичном, но весьма откровенном бикини.
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Ранее самая дорогая модель в мире, американская манекенщица Кендалл Дженнер показала свою настоящую фигуру без фотошопа и фильтров.
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