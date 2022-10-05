Лучше Арестовича, Гордона и океана: Даша Астафьева оголила сочные прелести в леопардовом корсете

Чувственную красоту Астафьевой сложно не заметить, особенно когда она демонстрирует ее в соблазнительном белье.
Украинская певица, модель, волонтерка и звезда Playboy Даша Астафьева может любую благотворительную инициативу превратить в пикантное приключение для своих поклонников.
Так она анонсировала создание образовательного проекта, для которого ей потребовалась помощь подписчиков - они советовали ей хорошие книги, которые последнее время задевали их души больше всего. Дважды просить не пришлось и Астафьеву буквально засыпали рекомендациями.
За такую отзывчивость и начитанность Даша решила вознаградить своих читателей. На своей странице в Instagram она опубликовала соблазнительный снимок.
На нем Астафьева всего лишь прикрывает глаза руками. Но каждая малейшая деталь на фото оказывает магнетический эффект на того, кто на него смотрит: алый маникюр и помада, россыпь веснушек, которые покрывают чистый лоб артистки и чертят соблазнительную дорожку прямиком в декольте, затянутое леопардовым корсетом.
Такое интригующее зрелище покорило многих - Астафьеву искупали в комплиментах. Не остался в стороне и Wellboy, оставив под снимком Даши обольстительный комментарий: "Я бачив все… Арістовича, Гордона, Атлантічєскій океан, ну такой красоти як ти Даша, я ще не бачив".
Ранее американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид приняла участие в Парижской неделе моды - на подиум она вышла топлес, а платье "наносили" прямиком на ее голое тело.
Также американская актриса и модель, звезда Основного инстинкта, 64-летняя Шэрон Стоун снялась для мужского журнала в пикантном платье, которое обнажило ее грудь.
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