Клевая девчонка: Галкин показал счастливую Пугачеву в шортиках

Максим Галкин поздравил жену, дочь и всех "классных девчонок" с праздником.

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Максим Галкин поздравил женщин с праздником / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Известный комик Максим Галкин, который поддерживает Украину и жестоко осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, показал яркое фото своей жены и дочери.

Галкин в честь Международного женского дня опубликовал новый пост на своей странице в Instagram. На фото жена Галкина Алла Пугачева в джинсовых шортиках, жилетке и черной кофте. А доченька Лиза в ярком желтом платье и джинсовой куртке. Мама и дочь выглядят очень счастливыми и искренне улыбаются.

видео дня

"Мы с Гариком поздравляем своих девчонок с праздником, а в их лице и всех других классных девчонок, которые это читают", - подписал кадр Максим.

Подписчики Галкина не остались равнодушными к такому поздравлению:

"Красотулечки! Дай Бог счастья и здоровья вашей прекрасной семье"

"Максим, с весной ваших девочек"

"С праздником Аллу Борисовну"

"Очень красивые мама с дочкой"

"Крутышки".

Кто такой Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

Добавим, Максима Галкина начали проверять по поводу высказываний юмориста на соответствие новому закону террористической РФ о фейках против Вооруженных сил страны на болотах России.

А также Максим Галкин показал, кто охраняет их с Пугачевой дом в Израиле. Поклонники артиста в восторге от защитника.

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