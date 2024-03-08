Клевая девчонка: Галкин показал счастливую Пугачеву в шортиках

Известный комик Максим Галкин, который поддерживает Украину и жестоко осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, показал яркое фото своей жены и дочери.
Галкин в честь Международного женского дня опубликовал новый пост на своей странице в Instagram. На фото жена Галкина Алла Пугачева в джинсовых шортиках, жилетке и черной кофте. А доченька Лиза в ярком желтом платье и джинсовой куртке. Мама и дочь выглядят очень счастливыми и искренне улыбаются.
"Мы с Гариком поздравляем своих девчонок с праздником, а в их лице и всех других классных девчонок, которые это читают", - подписал кадр Максим.
Подписчики Галкина не остались равнодушными к такому поздравлению:
"Красотулечки! Дай Бог счастья и здоровья вашей прекрасной семье"
"Максим, с весной ваших девочек"
"С праздником Аллу Борисовну"
"Очень красивые мама с дочкой"
"Крутышки".
Кто такой Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
Добавим, Максима Галкина начали проверять по поводу высказываний юмориста на соответствие новому закону террористической РФ о фейках против Вооруженных сил страны на болотах России.
А также Максим Галкин показал, кто охраняет их с Пугачевой дом в Израиле. Поклонники артиста в восторге от защитника.
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