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Киркоров впервые вышел в свет с новой пассией

Алёна Воронина
27 мая 2023, 12:06 обновлено 27 мая, 12:09
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Российский певец после заявлений о том, что он "встретил свою любовь", впервые появился на людях с незнакомой девушкой.
Филипп Киркоров
Киркоров впервые вышел в свет с новой пассией/ коллаж: Главред, фото: соцсети, скрин

Одиозный российский певец Филипп Киркоров, поддерживающий российского диктатора Владимира Путина, через несколько месяцев после громкого признания, что у него появилась новая возлюбленная, появился на людях с незнакомой девушкой.

Об этом рассказывают российские тематические пропагандистские паблики в Telegram. Так, Telegram-канал "Светские хроники" опубликовал фотографии Киркорова, на которых рядом с ним видна таинственная незнакомка. Однако пока точно неизвестно, кем она приходится для певца, и действительно ли это его избранница.

"Кажется, у Филиппа новая пассия. То на мероприятиях сопровождает, а вчера от его лица подарила JONY цветы", – говорится в сообщении.

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Однако пользователи сети неоднозначно отреагировали на такие фото. Кое-кто в комментариях отметил, что подозревает Киркорова в нетрадиционной ориентации, и что у певца, мол, вероятнее всего есть парень, а не девушка.

Также некоторые пользователи предполагали, что таинственная незнакомка может оказаться просто менеджером певца, или что Киркоров использует эту девушку для прикрытия своих нетрадиционных отношений.

Филипп Киркоров
Киркоров вышел в люди с таинственной незнакомкой/ Telegram

Ранее стало известно, как выглядит брат Киркорова, которого он скрывает. Благой Филиппов является двоюродным братом путиниста Киркорова. Мужчина живет в Болгарии, где он известен как талантливый пианист. О нем почти ничего не знают, а сам Киркоров предпочитает молчать на эту тему.

Напомним, ранее Киркорову досталось за нелепый наряд. Певец-путинист Филипп Киркоров рассмешил фанатов своим "отпускным" нарядом. Поклонники мигом сравнили его с бездомным.

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Филипп Киркоров
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