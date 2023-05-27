Киркоров впервые вышел в свет с новой пассией

Одиозный российский певец Филипп Киркоров, поддерживающий российского диктатора Владимира Путина, через несколько месяцев после громкого признания, что у него появилась новая возлюбленная, появился на людях с незнакомой девушкой.
Об этом рассказывают российские тематические пропагандистские паблики в Telegram. Так, Telegram-канал "Светские хроники" опубликовал фотографии Киркорова, на которых рядом с ним видна таинственная незнакомка. Однако пока точно неизвестно, кем она приходится для певца, и действительно ли это его избранница.
"Кажется, у Филиппа новая пассия. То на мероприятиях сопровождает, а вчера от его лица подарила JONY цветы", – говорится в сообщении.
Однако пользователи сети неоднозначно отреагировали на такие фото. Кое-кто в комментариях отметил, что подозревает Киркорова в нетрадиционной ориентации, и что у певца, мол, вероятнее всего есть парень, а не девушка.
Также некоторые пользователи предполагали, что таинственная незнакомка может оказаться просто менеджером певца, или что Киркоров использует эту девушку для прикрытия своих нетрадиционных отношений.
Ранее стало известно, как выглядит брат Киркорова, которого он скрывает. Благой Филиппов является двоюродным братом путиниста Киркорова. Мужчина живет в Болгарии, где он известен как талантливый пианист. О нем почти ничего не знают, а сам Киркоров предпочитает молчать на эту тему.
Напомним, ранее Киркорову досталось за нелепый наряд. Певец-путинист Филипп Киркоров рассмешил фанатов своим "отпускным" нарядом. Поклонники мигом сравнили его с бездомным.
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