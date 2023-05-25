'Стиль – оборванец с большой дороги': Киркорову досталось за нелепый наряд

Певец-путинист Филипп Киркоров рассмешил фанатов своим "отпускным" нарядом. Поклонники мигом сравнили его с бездомным.

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Филипп Киркоров / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Скандальный российский певец-эстрадник и яростный путинист Филипп Киркоров отчего не хочет отдыхать на курортах в пределах страны-агрессора и постоянно ездит за ее пределы. Теперь он поехал в район французского Лазурного берега и опубликовал фото оттуда на своей странице в социальной сети Instagram.

Наряд, по своему обыкновенно, Киркоров выбрал довольно странный − надел розовую футболку на пару размеров больше, чем надо, широкие и рваные джинсы, а также тяжелые черные кроссовки. Однако его фолловеры не оценили образ и забросали насмешливыми комментариями.

"Извините, у нас в Мюнхене бомжи так выглядят", "Не модный. Сейчас камуфляж в моде и бронежилет", "Что-то неладное творится с талантливым певцом и замечательным человеком! В этом прикиде слился с местными бомжами! Меняйте стилистов и плохих советчиков. Причем, срочно!", "Ну да, сейчас бомжарская мода актуальна", "Стиль – оборванец с большой дороги", – написали они.

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Филипп Киркоров на Лазурном берегу / Instagram

Напомним, недавно Филипп Киркоров угодил в позорный конфуз на красной дорожке в московском хале Crocus City Hall. В частности, ему не понравился вопрос журналиста относительно его косматой выбеленной "прически". После вопросов про наряд артиста, один из журналистов решил поинтересоваться прической Киркорова: "Можно узнать, что у вас с прической?".

"Что значит — что с прической? А что у тебя с прической?", — ответил Киркоров и ударил репортера между ног.

И этого далеко не единственный недавний скандал с участием Киркорова. Так, во время одного из своих выступлений, артист-путинист влез на своего танцора. И устроил провокацию.

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