Российский певец-путинист резко высказался о комике Галкине, осуждающем войну РФ против Украины.

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Киркоров с отвращением "набросился" на Галкина и вступился за Пугачеву коллаж: Главред, фото: скрин, Instagram Галкин

Российский певец-путинист Филипп Киркоров резко высказался о комике, шоумене и муже известной певицы Аллы Пугачевой Максиме Галкине. Он, явно демонстрируя свое отвращение, пытался показать, что Галкин его совершенно не интересует.

Об этом Киркоров сказал, посещая конференцию в Санкт-Петербурге, сообщают российские пропагандистские СМИ. Когда работники российских медиа спросили у него, что он думает о муже своей бывшей жены, певец-путинист сказал, что его якобы не обходит жизнь комика.

"Меня меньше всего в этой жизни интересует Максим Галкин и его статус. Меня интересует мой статус, мое имя. И то, что я делаю в этой стране. А всё, что там делает или говорит Максим Галкин, меня меньше всего в этой жизни интересует", – заявил Киркоров.

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При этом на вопрос о своей бывшей жене Алле Пугачевой он назвал ее "легендой", но сказал, что они не общаются уже более пяти лет.

"Замечательная певица Алла Пугачева – это легенда нашей страны. И что там, где она сейчас? Я знаю, что она уехала, и больше мне ничего не известно. Мы не общаемся уже более пяти лет, поэтому мне ничего не известно. Ни о ней, ни о ее семье", – сказал российский певец-путинист.

Ранее сообщалось, что Киркоров, поддерживающий войну России против Украины, опозорился на росТВ. В сети появилось видео, на котором Киркоров решил то ли попробовать себя в битбоксе, то ли у него начался приступ.

Напомним, Киркорова сняли исподтишка, как он любуется своим новым животом после пластических операций. Певец-путинист любовался своим животом, показывая его своему смартфону.

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