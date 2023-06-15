УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Киркоров с отвращением "набросился" на Галкина и вступился за Пугачеву

Алёна Воронина
15 июня 2023, 16:37 обновлено 15 июня, 16:38
109
Российский певец-путинист резко высказался о комике Галкине, осуждающем войну РФ против Украины.
Алла Пугачева, Максим Галкин, Филипп Киркоров
Киркоров с отвращением "набросился" на Галкина и вступился за Пугачеву коллаж: Главред, фото: скрин, Instagram Галкин

Российский певец-путинист Филипп Киркоров резко высказался о комике, шоумене и муже известной певицы Аллы Пугачевой Максиме Галкине. Он, явно демонстрируя свое отвращение, пытался показать, что Галкин его совершенно не интересует.

Об этом Киркоров сказал, посещая конференцию в Санкт-Петербурге, сообщают российские пропагандистские СМИ. Когда работники российских медиа спросили у него, что он думает о муже своей бывшей жены, певец-путинист сказал, что его якобы не обходит жизнь комика.

"Меня меньше всего в этой жизни интересует Максим Галкин и его статус. Меня интересует мой статус, мое имя. И то, что я делаю в этой стране. А всё, что там делает или говорит Максим Галкин, меня меньше всего в этой жизни интересует", – заявил Киркоров.

видео дня

При этом на вопрос о своей бывшей жене Алле Пугачевой он назвал ее "легендой", но сказал, что они не общаются уже более пяти лет.

"Замечательная певица Алла Пугачева – это легенда нашей страны. И что там, где она сейчас? Я знаю, что она уехала, и больше мне ничего не известно. Мы не общаемся уже более пяти лет, поэтому мне ничего не известно. Ни о ней, ни о ее семье", – сказал российский певец-путинист.

Ранее сообщалось, что Киркоров, поддерживающий войну России против Украины, опозорился на росТВ. В сети появилось видео, на котором Киркоров решил то ли попробовать себя в битбоксе, то ли у него начался приступ.

Напомним, Киркорова сняли исподтишка, как он любуется своим новым животом после пластических операций. Певец-путинист любовался своим животом, показывая его своему смартфону.

Вас также может заинтересовать:

Алла Пугачева Максим Галкин Филипп Киркоров
Реклама

Главное за день

Европарламент принял резолюцию и призвал НАТО официально пригласить Украину в Альянс

Европарламент принял резолюцию и призвал НАТО официально пригласить Украину в Альянс

15:57 Мир
ВСУ наступают, бойцы продвинулись в Запорожской и Донецкой областях – Генштаб

ВСУ наступают, бойцы продвинулись в Запорожской и Донецкой областях – Генштаб

15:37 Украина
Россия готовится к ракетному террору по Украине: под угрозой центральные области

Россия готовится к ракетному террору по Украине: под угрозой центральные области

14:35 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:00

Россия будет запускать по Украине ракеты Х-35, которые трудно обнаруживать - Игнат

16:53

Что нужно сделать летом, чтобы стать счастливым: совет всем знакам зодиакаВидео

16:50

FAVBET и Министерство молодежи и спорта подписали меморандум о поддержке добропорядочности в спорте реклама

16:38

Грета Тунберг посмеялась над ООН за бездействие после подрыва Каховской ГЭСВидео

16:38

Он никогда не вернется: 6 признаков конца отношений

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

16:37

Киркоров с отвращением "набросился" на Галкина и вступился за Пугачеву

16:31

Какие 5 самых сильных вещей в доме притягивают нищету: о них говорила даже ВангаВидео

16:27

"Потом я уже буду не я": онкобольная Доэрти рассказала про операцию на мозге

15:59

Что будет, если каждый день есть бутерброды: неожиданные сведения о перекусахВидео

Реклама
15:57

Европарламент принял резолюцию и призвал НАТО официально пригласить Украину в АльянсВидео

15:56

Родители выбрали ребенку имя, напоминающее бактерию: родственники разразились смехом

15:46

Блестящий результат удивит всех: как очистить налет с душевой лейки – супер-трюки

15:37

ВСУ наступают, бойцы продвинулись в Запорожской и Донецкой областях – ГенштабВидео

15:33

Исчезла в феврале: НАБУ разыскивает экс-депутатку Королевскую

15:28

Зачем 16 июня нужно открыть все окна и двери в квартире: приметы и что нельзя делатьВидео

15:16

Любовный гороскоп на неделю 19-25 июня: Рыбам – забота о себе, Девам- свиданиеВидео

14:53

Больше их не надо жарить: самое лучшее блюдо из кабачков за 20 минут - новый рецептВидео

14:53

ВСУ продвигаются на Таврическом направлении: уничтожили 4 роты оккупантов – генерал

14:35

Россия готовится к ракетному террору по Украине: под угрозой центральные областиВидео

14:32

Дорофеева прокомментировала слухи про грядущую свадьбу с Кацуриным

Реклама
14:22

Соловьев обезумел: пропагандист заявил, что украинцы командуют БайденомВидео

14:13

От пятен не останется ни следа: 5 лучших способов, как помыть диван в домашних условиях

14:13

Придумают "гражданство РФ" у военных: в СБУ заявили о провокации врагаВидео

13:40

Тренерское кресло Голосу країни-13 №3 займет украинский музыкальный супергерой

13:38

Головоломка с хитрым трюком: надо за 10 секунд остановить вращающуюся иллюзию

13:36

Главная битва впереди, ВСУ задействовали только 3 из 12 новых бригад – ReutersВидео

13:18

Монатик храбро спел со зрителями в укрытии во время воздушной тревогиВидео

12:56

Гороскоп на завтра 16 июня 2023: Скорпиону – хороший день, Водолеям - проблемыВидео

12:47

Закусывать надо: Лепс и Басков пообещали платить "советской" армии за "Леопарды"Видео

12:44

"Раньше 2024 года": Подоляк дал оптимистичный прогноз по завершению войны

11:57

Яркая головоломка: нужно найти двух собак меньше, чем за одну минуту

11:55

Топ-4 самых честных знаков зодиака: астролог рассказал, кому всегда можно доверятьВидео

11:33

Успех в контрнаступлении даст Киеву сильные позиции на переговорах - СтолтенбергВидео

11:33

Не только Украину, но и Беларусь: Шольц озвучил злодейские планы Путина

11:23

"Вся страна ждет": Резников потребовал решить вопрос вступления Украины в НАТОВидео

11:08

Как самому посчитать себе пенсию: в ПФУ рассказали о простом способе

11:07

Одно на двоих с собакой: женщина выбрала имя для сына и нарвалась на критику

10:38

Эксперт пояснила, что будет, если на захваченную ЗАЭС не попадет миссия МАГАТЭ

10:29

Путину готовят дорогой подарок на день рождения: в Сети выяснили, причем тут Донбасс

10:22

Могучий Patriot сокрушил Кинжал над Киевом: боец ВСУ рассказал, как все былоВидео

Реклама
10:11

Спасенный из Херсона гигантский кот стал звездой в Сети: история мейн-куна МаксаВидео

09:58

Авария на ЗАЭС реальна: Кошарная заявила, что РФ вероятно заминировала пруд-охладитель

09:24

Запад ждут дебаты по Украине в НАТО, Байден настаивает на своей позиции – CNNВидео

09:06

Тувинский позор! Серёжу Шойгу снова попустилимнение

09:03

ВСУ до конца лета закончат тренировки на танках Abrams - CBS

08:44

Контрнаступление ВСУ: Украину ждут испытания, многое сведется к истощению - ReutersВидео

08:28

Налоговая будет выписывать новый штраф: насколько большой и как избежать

08:26

Армия Украины уверенно продвигается, войска РФ сопротивляются – МалярВидео

07:45

Женился во время войны: в Запорожской области погиб молодой воин ВСУ

07:40

Ночью Краснодар и Крым не спали: гремели взрывы

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Женские стрижкиКрасивый маникюрОкрашивание волосМода 2023Модные ошибки
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять