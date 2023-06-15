"Потом я уже буду не я": онкобольная Доэрти рассказала про операцию на мозге

Звезда сериала "Зачарованные" показала, как, цепенея от ужаса, готовится к сложной хирургической процедуре.

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Шеннен Доэрти перенесла операцию по удалению опухоли из головного мозга / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/theshando

Амерканская актриса, звезда сериалов "Беверли-Хиллз, 90210" и "Зачарованные", Шеннен Доэрти уже восемь лет сражается с раком груди. Свою борьбу она показывает публике чтобы поддержать тех, кто проходит через то же самое, и повысить общую осведомленность мира про онкологию.

Ранее она рассказала, что ее 4 стадия дала метастазы в головной мозг. Из-за этого в начале января она проходила курс лучевой терапии, которой ужасно боялась. Оказалось, что самое страшное - впереди.

После облучения Доэрти легла под нож хирурга - опухоль из мозга решили удалять хирургическим путем. На своей странице в Instagram актриса опубликовала видео, на котором показала, как готовится к операции, и поделилась своими эмоциями в тот момент.

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"16 января 2023 г. Операция. У меня была опухоль в голове, которую хотели удалить, а также сделать биопсию. Я явно пытаюсь быть храброй, но я окаменела от страха. Страх подавлял меня. Я боялась всех возможных плохих исходов, беспокоилась о том, что могу оставить маму, боялась как это повлияет на нее. Боялась, что после операции я уже буду не я. Вот так может выглядеть рак", - подписала кадры она.

Шеннен Доэрти перенесла операцию по удалению опухоли из головного мозга / instagram.com/theshando

Ранее в неизлечимой болезни призналась австралийская певица Sia - артистка страдает расстройством нервной системы аутистического спектра. Основываясь на собственном опыте она даже сняла фильм "Музыка", который был номинирован на Золотой глобус.

Также о проблемах со здоровьем у Виктора Павлика сообщила его жена и концертный директор Екатерина Репяхова. Старая травма артиста дала о себе знать, и теперь ему необходимо сложное лечение.

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