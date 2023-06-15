УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Потом я уже буду не я": онкобольная Доэрти рассказала про операцию на мозге

Анна Подгорная
15 июня 2023, 16:27 обновлено 15 июня, 16:27
15
Звезда сериала "Зачарованные" показала, как, цепенея от ужаса, готовится к сложной хирургической процедуре.
Шеннен Доэрти
Шеннен Доэрти перенесла операцию по удалению опухоли из головного мозга / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/theshando

Амерканская актриса, звезда сериалов "Беверли-Хиллз, 90210" и "Зачарованные", Шеннен Доэрти уже восемь лет сражается с раком груди. Свою борьбу она показывает публике чтобы поддержать тех, кто проходит через то же самое, и повысить общую осведомленность мира про онкологию.

Ранее она рассказала, что ее 4 стадия дала метастазы в головной мозг. Из-за этого в начале января она проходила курс лучевой терапии, которой ужасно боялась. Оказалось, что самое страшное - впереди.

После облучения Доэрти легла под нож хирурга - опухоль из мозга решили удалять хирургическим путем. На своей странице в Instagram актриса опубликовала видео, на котором показала, как готовится к операции, и поделилась своими эмоциями в тот момент.

видео дня

"16 января 2023 г. Операция. У меня была опухоль в голове, которую хотели удалить, а также сделать биопсию. Я явно пытаюсь быть храброй, но я окаменела от страха. Страх подавлял меня. Я боялась всех возможных плохих исходов, беспокоилась о том, что могу оставить маму, боялась как это повлияет на нее. Боялась, что после операции я уже буду не я. Вот так может выглядеть рак", - подписала кадры она.

Шеннен Доэрти
Шеннен Доэрти перенесла операцию по удалению опухоли из головного мозга / instagram.com/theshando

Ранее в неизлечимой болезни призналась австралийская певица Sia - артистка страдает расстройством нервной системы аутистического спектра. Основываясь на собственном опыте она даже сняла фильм "Музыка", который был номинирован на Золотой глобус.

Также о проблемах со здоровьем у Виктора Павлика сообщила его жена и концертный директор Екатерина Репяхова. Старая травма артиста дала о себе знать, и теперь ему необходимо сложное лечение.

Другие новости:

шоу-бизнес Шэннен Доэрти новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Европарламент принял резолюцию и призвал НАТО официально пригласить Украину в Альянс

Европарламент принял резолюцию и призвал НАТО официально пригласить Украину в Альянс

15:57 Мир
ВСУ наступают, бойцы продвинулись в Запорожской и Донецкой областях – Генштаб

ВСУ наступают, бойцы продвинулись в Запорожской и Донецкой областях – Генштаб

15:37 Украина
Россия готовится к ракетному террору по Украине: под угрозой центральные области

Россия готовится к ракетному террору по Украине: под угрозой центральные области

14:35 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:31

Какие 5 самых сильных вещей в доме притягивают нищету: о них говорила даже Ванга

16:27

"Потом я уже буду не я": онкобольная Доэрти рассказала про операцию на мозге

15:59

Что будет, если каждый день есть бутерброды: неожиданные сведения о перекусахВидео

15:57

Европарламент принял резолюцию и призвал НАТО официально пригласить Украину в АльянсВидео

15:56

Родители выбрали ребенку имя, напоминающее бактерию: родственники разразились смехом

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

15:46

Блестящий результат удивит всех: как очистить налет с душевой лейки – супер-трюки

15:37

ВСУ наступают, бойцы продвинулись в Запорожской и Донецкой областях – ГенштабВидео

15:33

Исчезла в феврале: НАБУ разыскивает экс-депутатку Королевскую

15:28

Зачем 16 июня нужно открыть все окна и двери в квартире: приметы и что нельзя делатьВидео

Реклама
15:16

Любовный гороскоп на неделю 19-25 июня: Рыбам – забота о себе, Девам- свиданиеВидео

14:53

Больше их не надо жарить: самое лучшее блюдо из кабачков за 20 минут - новый рецептВидео

14:53

ВСУ продвигаются на Таврическом направлении: уничтожили 4 роты оккупантов – генерал

14:35

Россия готовится к ракетному террору по Украине: под угрозой центральные областиВидео

14:32

Дорофеева прокомментировала слухи про грядущую свадьбу с Кацуриным

14:22

Соловьев обезумел: пропагандист заявил, что украинцы командуют БайденомВидео

14:13

От пятен не останется ни следа: 5 лучших способов, как помыть диван в домашних условиях

14:13

Придумают "гражданство РФ" у военных: в СБУ заявили о провокации врагаВидео

13:40

Тренерское кресло Голосу країни-13 №3 займет украинский музыкальный супергерой

13:38

Головоломка с хитрым трюком: надо за 10 секунд остановить вращающуюся иллюзию

13:36

Главная битва впереди, ВСУ задействовали только 3 из 12 новых бригад – ReutersВидео

Реклама
13:18

Монатик храбро спел со зрителями в укрытии во время воздушной тревогиВидео

12:56

Гороскоп на завтра 16 июня 2023: Скорпиону – хороший день, Водолеям - проблемыВидео

12:47

Закусывать надо: Лепс и Басков пообещали платить "советской" армии за "Леопарды"Видео

12:44

"Раньше 2024 года": Подоляк дал оптимистичный прогноз по завершению войны

11:57

Яркая головоломка: нужно найти двух собак меньше, чем за одну минуту

11:55

Топ-4 самых честных знаков зодиака: астролог рассказал, кому всегда можно доверятьВидео

11:33

Успех в контрнаступлении даст Киеву сильные позиции на переговорах - СтолтенбергВидео

11:33

Не только Украину, но и Беларусь: Шольц озвучил злодейские планы Путина

11:23

"Вся страна ждет": Резников потребовал решить вопрос вступления Украины в НАТОВидео

11:08

Как самому посчитать себе пенсию: в ПФУ рассказали о простом способе

11:07

Одно на двоих с собакой: женщина выбрала имя для сына и нарвалась на критику

10:38

Эксперт пояснила, что будет, если на захваченную ЗАЭС не попадет миссия МАГАТЭ

10:29

Путину готовят дорогой подарок на день рождения: в Сети выяснили, причем тут Донбасс

10:22

Могучий Patriot сокрушил Кинжал над Киевом: боец ВСУ рассказал, как все былоВидео

10:11

Спасенный из Херсона гигантский кот стал звездой в Сети: история мейн-куна МаксаВидео

09:58

Авария на ЗАЭС реальна: Кошарная заявила, что РФ вероятно заминировала пруд-охладитель

09:24

Запад ждут дебаты по Украине в НАТО, Байден настаивает на своей позиции – CNNВидео

09:06

Тувинский позор! Серёжу Шойгу снова попустилимнение

09:03

ВСУ до конца лета закончат тренировки на танках Abrams - CBS

08:44

Контрнаступление ВСУ: Украину ждут испытания, многое сведется к истощению - ReutersВидео

Реклама
08:28

Налоговая будет выписывать новый штраф: насколько большой и как избежать

08:26

Армия Украины уверенно продвигается, войска РФ сопротивляются – МалярВидео

07:45

Женился во время войны: в Запорожской области погиб молодой воин ВСУ

07:40

Ночью Краснодар и Крым не спали: гремели взрывы

07:05

Головоломка на скорость: только единицы найдут звезду среди кошек за 7 секунд

06:52

Взрывы гремели в Одессе, Харькове, Кривом Роге: что известно о ночной атаке РФФото

06:50

У Путина нет мужества пустить себе пулю в лобмнение

06:30

Почему мы неправильно употребляем слово "відтак": Авраменко удивил ответомВидео

06:27

Какой цвет волос молодит после 60 лет: 6 типов окрашивания, которые все портят

05:30

Пригожин вышел за рамки "заказов Путина": Пионтковский рассказал о его ролиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять