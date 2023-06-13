"Дедуля снова забыл таблетки": Киркоров опозорился на росТВ

Не проходит и недели, чтобы Филипп Киркоров не вляпался в очередной скандал или неприятность.

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Киркоров опозорился на росТВ / Фото: скриншот с видео

Скандальный российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает войну в Украине, отличился странным поведением на российском телевидении.

Судя по всему, огромное количество пластических операций, которые перенес одиозный певец в последнее время, повлияло и на его мозг.

Так, в сети появилось видео, на котором Киркоров решил то ли попробовать себя в битбоксе, то ли у него начался приступ.

"Дедуля снова забыл таблетки", - говорится в подписи к видео.

Киркоров опозорился / скриншот с видео

Напомним, недавно Киркоров опозорился на красной дорожке в Crocus City Hall. В частности, ему не понравился вопрос журналиста относительно его косматой выбеленной "прически". После вопросов про наряд артиста, один из журналистов решил поинтересоваться прической Киркорова: "Можно узнать, что у вас с прической?".

Ранее Киркоров в очередной раз угодил в скандал. Так, во время одного из своих выступлений, артист-путинист влез на своего танцора, имитируя неприличные телодвижения. И это ему так просто с рук не сошло.

Смотрите видео о том, как против российских артистов СНБО ввели санкции:

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