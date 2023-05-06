"Все любят молоденьких": переделанный Киркоров проболтался о новой пассии

Скандальный певец Филипп Киркоров, который поддерживает войну в Украине, недавно признался, решил признаться в чувствах к любимой женщине.
Недавно он заявил, что она подарила ему золотой браслет, а в одном из последних интервью признался, что испытывает симпатию именно к молодым девушкам.
"Все любят молоденьких", - оправдался одиозный Киркоров, тем самым намекнув на возраст собственной избранницы.
Напомним, недавно Киркоров опозорился на красной дорожке в Crocus City Hall. В частности, ему не понравился вопрос журналиста относительно его косматой выбеленной "прически". После вопросов про наряд артиста, один из журналистов решил поинтересоваться прической Киркорова: "Можно узнать, что у вас с прической?".
Ранее Киркоров в очередной раз угодил в скандал. Так, во время одного из своих выступлений, артист-путинист влез на своего танцора, имитируя неприличные телодвижения. И это ему так просто с рук не сошло.
Смотрите видео о том, как против российских артистов СНБО ввели санкции:
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