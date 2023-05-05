Еле ходит, с трудом переодевается: путинист Газманов начал завидовать Киркорову

Российский певец Олег Газманов, который активно поддерживает войну РФ против Украины, уже начал завидовать Филиппу Киркорову, который изменился до неузнаваемости после пластических операций.
Оказывается, заядлый путинист Газманов резко сдал – он еле ходит.
"Я был на юбилейном шоу Филиппа Киркорова. Мощный свет, мощный звук. И он переодевался 27 раз. Это же так надо любить сцену. Я бы уже умер на месте. Мне иногда даже в магазин тяжело сходить. А Филиппу я подарил новые слова песни "Единственная моя". Они стали более оптимистичными", - заявил Газманов.
Напомним, ранее Газманов оправдался за то, что его сын до сих пор не воюет. Во время интервью, фрагмент которого появился в Сети, пропагандист поинтересовался у Газманова, почему его сын не хочет отправиться добровольцем на СВО.
Певец поспешил оправдаться, что его 41-летний сын Родион часто выступает в госпиталях и горячих точках.
Также мы писали, что пропутинский артист Олег Газманов решил подзаработать немного денежек в ОАЭ, однако не учел, что его одобрение войны в Украине и воспевание военных преступлений РФ за пределами страны-агрессора будет иметь неприятные для него последствия.
Смотрите видео о том, как против российских артистов СНБО ввели санкции:
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