Киркорова засняли втихаря, как он любуется своим новым животом

Певец Киркоров танцевал с голым животом в камеру своего смартфона.

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В России призывают молиться за Киркорова / скриншот YouTube

Путиниста Филиппа Киркорова, который поддерживает войну в Украине и убийства мирных украинцев, засняли за интересным процессом самолюбования.

В частности, Киркоров любовался своим животом, показывая его своему смартфону. Он крутился и так, и эдак, рассматривая помолодевший после липосакции обновленный живот. Выглядело это как всегда комично, ведь молодящийся мужчина, который еле ходит, но при этом крутит сделанным животом на камеру - зрелище необычайно потешное.

видео дня

Вдоволь налюбовавшись своим "прессом" и резинкой от трусов, Киркоров забрал свой телефон и отправился восвояси.

На видео - Киркоров не может насмотреться на новый живот:

Напомним, накануне силиконовая звезда Филипп Киркоров отправился в Монако, где и нарвалась на неприятности из-за своей малодушной и подлой позиции в отношении Украины. В частности, прогуливаясь в брендовых вещах (не российского производства - авт.) по улицам Монако, Киркорова встретила группа людей из Армении.

Ранее Киркоров поехал в район французского Лазурного берега и опубликовал фото оттуда на своей странице в социальной сети Instagram. Наряд, по своему обыкновенно, Киркоров выбрал довольно странный − надел розовую футболку на пару размеров больше, чем надо, широкие и рваные джинсы, а также тяжелые черные кроссовки. Однако его фолловеры не оценили образ и забросали насмешливыми комментариями.

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