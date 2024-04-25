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Кинули в черный список: россияне затравили путинистку Валерию - причина

Элина Чигис
25 апреля 2024, 10:01
Россияне начали травлю певицы Валерии из-за того, что она устроила масштабное празднование юбилея.
Иосиф Пригожин, Валерия
Певицу Валерию захейтили за празднование юбилея / коллаж: Главред, фото: t.me/valeriyaofficial

Российская певица Валерия, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, недавно отпраздновала день рождения с размахом. После этого зомбированные жители страны-оккупанта начали возмущаться, что это "пир во время чумы", ведь они считают, что российские солдаты-убийцы сейчас умирают в Украине, чтобы защитить РФ, оправдывая их зверские преступления.

Как сообщают росСМИ, гостями Валерии стали заядлые путинисты Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Евгений Плющенко, Лариса Долина и многие другие. Вечеринка с живой музыкой и танцами продолжалась до самого утра.

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"Ярмарку тщеславия никто не отменял, поэтому звезды как бесились от больших денег, так и будут беситься дальше", — писали пользователи сети.

Муж певицы решил заступиться за Валерию и оправдался, как мог, закатив настоящую истерику.

"Мы публичные люди и не можем позволить себе прятаться. Иначе пострадает целая отрасль индустрии. Жизнь не отменили, она продолжается. Невозможно просто сидеть, ничего не делать. Это охота на ведьм. Можно к любому докопаться по абсолютно любому поводу. Сегодня публичный человек становится инструментом в руках общественника. Тут же вопрос пиара, вопрос рекламы, хитрости", — выдал Пригожин.

Кто такая певица Валерия?

Валерия — российская эстрадная певица, народная артистка России (2013), народная артистка Чеченской (2017) и Кабардино-Балкарской (2018) республик. Народная артистка ПМР (2016).
18 марта 2022 года выступила в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма под названием "Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента".
7 января 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, Валерия была внесена в санкционный список Украины за "роль в российской пропаганде".

Певица Валерия - последние новости по теме

Отметим, недавно в семью певицы Валерии пришла беда – сильно заболела ее трехлетняя внучка Селин. Как рассказала мать девочки Лиана Шульгина, ребенку стало плохо после болезни. На третий день после выхода с больничного, девочке стало хуже - у нее стали синеть ноги и руки.

А также певица Валерия не сдержалась и рассказала об интимной жизни с продюсером Иосифом Пригожиным. Певица пожаловалась, что он готов был идти на все ради популярности жены. По словам артистки, он оказался тем еще любителем похулиганить.

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