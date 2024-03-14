На третий день после выхода с больничного, девочке стало хуже - у нее стали синеть ноги и руки.

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Внучка певицы Валерии оказалась в больнице / Коллаж Главред, фото Instagram/valeriya

В семью российской певицы Валерии, которая поддерживает террориста Путина и военное нападении России на Украину, пришла беда – сильно заболела ее трехлетняя внучка Селин.

Как рассказала мать девочки Лиана Шульгина, ребенку стало плохо после болезни. На третий день после выхода с больничного, девочке стало хуже - у нее стали синеть ноги и руки.

По информации пропагандистских СМИ, у ребенка случился цианоз. Кроме того, у нее сильно поднялась температура.

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Что такое цианоз Цианоз – это синюшная окраска кожных покровов и слизистых оболочек. Проблема не является самостоятельной и говорит о наличии заболевания, связанного с повышенным содержанием трехвалентного железа и гемоглобина в крови. Цианоз – это синюшная окраска кожных покровов и слизистых оболочек.

Родители сразу же обратились за медицинской помощью и вызвали скорую помощь. Ребенка госпитализировали в больницу и поставили диагноз "метапневмовирус" на фоне которого начался грипп.

Напомним, ранее путинистка Лариса Долина возмутила жителей страны-оккупанта выходом на подиум в облегающем наряде с аксессуаром, котором послужил флаг рф.

Также российский певец Александр Малинин заявил, что готов идти воевать против Украины на стороне страны-агрессора. Стоит отметить, что артист имеет звание Народного артиста Украины.

Стало также известно о том, что у певца-путиниста Стаса Михайлова есть внебрачная дочь, которую воспитывала певица Валерия.

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