Ким Бейсингер изуродовала лицо неудачной пластикой

Звезда фильма "Девять с половиной недель" превратилась в неузнаваемую тень самой себя.

Ким Бейсингер показала лицо после пластических операций / imdb.com

69-летняя американская актриса, модель и секс-символ девяностых Ким Бейсингер долгие годы была эталоном красоты. Носить такое звание бывает очень тяжело, учитывая что возраст неумолимо берет свое.

Бейсингер, очевидно, морально не готова стареть, поэтому обратилась за помощью к пластическим хирургам. Свое "новое" лицо она показала миру на вечеринке baby-shower ее единственной дочери Айрленд.

Папарацци поймали актрису на выходе з стриптиз-клуба, где проходило мероприятие, в компании ее партнера, парикмахера Митча Стоуна, сообщает DailyMail. Фотографии артистки также разлетелись по социальным сетям.

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Бейсингер пришла на праздник своей дочери в стильном брючном костюме темно-синего цвета и черной блузке. Актриса практически отказалась от декоративного макияжа, сделав ставку на контуринг, который подчеркнул и без того перекачанные филлерами скулы и потяжелевшую челюсть.

В Сети Ким раскритиковали за неудачную подтяжку и перебор с уколами красоты, из-за которых теперь она стала неузнаваемой.

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