УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Ким Бейсингер изуродовала лицо неудачной пластикой

8 марта 2023, 14:16
Звезда фильма "Девять с половиной недель" превратилась в неузнаваемую тень самой себя.
Ким Бейсингер
Ким Бейсингер показала лицо после пластических операций / imdb.com

69-летняя американская актриса, модель и секс-символ девяностых Ким Бейсингер долгие годы была эталоном красоты. Носить такое звание бывает очень тяжело, учитывая что возраст неумолимо берет свое.

Бейсингер, очевидно, морально не готова стареть, поэтому обратилась за помощью к пластическим хирургам. Свое "новое" лицо она показала миру на вечеринке baby-shower ее единственной дочери Айрленд.

Папарацци поймали актрису на выходе з стриптиз-клуба, где проходило мероприятие, в компании ее партнера, парикмахера Митча Стоуна, сообщает DailyMail. Фотографии артистки также разлетелись по социальным сетям.

видео дня

Бейсингер пришла на праздник своей дочери в стильном брючном костюме темно-синего цвета и черной блузке. Актриса практически отказалась от декоративного макияжа, сделав ставку на контуринг, который подчеркнул и без того перекачанные филлерами скулы и потяжелевшую челюсть.

В Сети Ким раскритиковали за неудачную подтяжку и перебор с уколами красоты, из-за которых теперь она стала неузнаваемой.

Ранее звезда серии фильмов "Голодные игры" Джена Мэлоун призналась, что во время съемок пережила изнасилование, которое совершил ее коллега по съемочной площадке.

Также жена голливудского актера Мэтью МакКонахи поделилась травматичным опытом: она чуть не попала в авиакатастрофу - самолет, на борту которого она находилась, пролетел полтора километра в свободном падении.

Другие новости:

шоу-бизнес Ким Бесингер новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:18

Безумно вкусный салат из свеклы по-корейски: простой рецепт, который сметают со стола за 2 минуты

15:07

Мог ли боец из Нежина быть военным, расстрелянным россиянами: неожиданная версия

14:32

Зачем добавлять лавровый лист в кофе: ответ удивит

14:30

ВСУ для контрнаступления нужен миллион снарядов - РезниковВидео

14:16

О чем говорят кошки: как понять питомца и нужно ли ему отвечатьВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:16

Ким Бейсингер изуродовала лицо неудачной пластикой

14:14

Любовный гороскоп на весну-2023 от Влада Росса: кто обретет счастье, а кому разобьют сердцеВидео

13:59

"Дать пинка" врагу: ВСУ готовят наступление, Сырский назвал задачу в Бахмуте

13:50

Гороскоп на завтра 9 марта 2023: Девам – риски, Весам – изменения к лучшемуВидео

Реклама
13:42

Контрнаступление готовится стремительно: 40% военной помощи поступили ВСУ за прошлые месяцы – The EconomistВидео

13:36

"Это кто там выживает? И тебе не стыдно?": дочь Поляковой захейтили за фото отдыха в ПарижеВидео

13:01

Вкусно есть и не толстеть: диетолог объяснила, как совместить жирные продукты и правильное питаниеВидео

12:35

РФ тайно получила от Ирана ракеты, 300 тысяч снарядов и 100 миллионов пуль – Sky NewsВидео

12:31

Резников ответил на "слив" о причастности Украины к подрыву газопроводов РФ

12:29

В Кабмине рассказали, когда в Украину привезут системы ПВО типа Patriot - СМИВидео

12:02

Негаснущая звезда Болливуда: как выглядит Джимми из фильма "Танцор диско" сейчас

11:59

Ученые разгадали загадку древнего и жуткого скандинавского чудовища - The TelegraphВидео

11:48

Враг пошел в наступление на Харьковском направлении: в ВСУ назвали "горячий" участок

11:42

"На развалинах поставим флаг РФ": депутат Госдумы раскатил губу и призывает уничтожить КиевВидео

10:59

София Ротару отреагировала на расстрел украинского военного

Реклама
10:55

"Верили в спасение до последнего": появились подробности гибели легендарного бойца "Да Винчи"Видео

10:51

"Это терроризм": Зеленский жестко высказался о расстреле пленного бойца ВСУ

10:27

Единого государства больше не будет: эксперт предсказал будущее России после войныВидео

10:21

Котлеты будут сочными, а их корочка – хрустящей: добавьте в фарш только один секретный ингредиентВидео

10:13

Запрет на смерть: почему в норвежском городе Лонгйир нельзя умирать

10:12

В Минсоцполитики хотят прекратить платить пенсии части украинцев: кому именноВидео

09:47

ВСУ готовят контрнаступление: Зеленский высказался о ситуации в Бахмуте

09:45

В Киеве продают букет цветов по цене автомобиля: чем он особенный

09:01

"Не пойдете – мы вас пристрелим": в Донецке бросили в подвал 70 "зэков" , потому что не хотят воеватьВидео

08:58

Кремлю надоедает воевать с Украиноймнение

08:54

Массовые протесты в Грузии: оппозиция собирает людей на новые митингиВидео

08:51

Гороскоп на сегодня 8 марта 2023: Водолеям – изменения, Скорпионам - предложенияВидео

08:50

РФ не сможет переломить ход войны: американский подполковник назвал сроки наступления ВСУ

08:22

"Был настоящим примером доблести и славы": под Бахмутом погиб комбат львовских десантниковВидео

08:19

"Власть утекает из рук Путина": эксперт рассказал о панике в КремлеВидео

07:52

"Прольется американская кровь": Белый дом назвал 3 причины, почему США помогают УкраинеВидео

07:49

Дочь Охлобыстина поплатилась за неадекватные выходки отцаВидео

07:05

"Перебивались" яблоками и грушами: почему в Советском Союзе не было бананов

07:01

Оккупанты казнили бойца ВСУ за "Слава Украине": в США отреагировали на зверства РоссииВидео

06:33

Живая сила у оккупантов не закончится никогда, но деньги закончатся к лету - СвитанВидео

Реклама
06:20

Господь все видит, он не даст победы этим насекомыммнение

04:40

"Оккупанты давят по всем направлениям": боец ВСУ рассказал, покидают ли защитники БахмутВидео

03:55

Букет будет стоять неделями: 6 золотых правил, как дольше сохранить цветы в вазе

03:20

Самый пышный и вкусный омлет в мире: необыкновенный рецепт из 3 ингредиентовВидео

03:05

Попиарилась за счет дочери: запроданка Лорак показала сильно повзрослевшую девочкуВидео

02:35

Как правильно сажать лук весной: хитрый фокус – и урожай завалит закромаВидео

02:02

"Ни дня в трусах": напыщенная Волочкова получила по заслугамВидео

01:36

Военный эксперт объяснил, велик ли шанс атаки врагов на запорожском направленииВидео

00:51

Почему 8 марта нельзя одевать старую одежду: приметы и что нельзя делатьВидео

07 марта, вторник
23:55

Ненасытная рок-принцесса: Аврил Лавин закрутила новый роман сразу после разрыва помолвки

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять