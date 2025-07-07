"Огонь огненный": Ольга Сумская удивила формами без ретуши

Кратко:
- Ольга Сумская показала любимую съемку
- Она поделилась, как выглядела 17 лет назад
Украинская актриса Ольга Сумская уже много лет удерживает негласное звание секс-символа украинского кино - даже сегодня, в свои элегантные 58, она может дать фору младшим коллегам.
Недавно в социальных сетях артистка поделилась снимками одной из своих самых любимых фотосессий, которые были сняты, когда ей было 42 года. В кадре Сумская позирует в серебристом корсете, черных трусиках и высоких черных сапожках. "2008 год. Без фотошопа", - отметила актриса.
Поклонники Ольги Сумской были сражены наповал ее красотой и изяществом, и отметили, что артистка - яркое подтверждение распространенной мысли о том, что украинские женщины самые красивые.
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Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
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О персоне: Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
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