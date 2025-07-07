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"Огонь огненный": Ольга Сумская удивила формами без ретуши

Анна Подгорная
7 июля 2025, 00:53
35
Сумская поделилась с фанатами неожиданным пикантным контентом.
Ольга Сумская
Ольга Сумская новости - актриса поделилась редкими личными фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska

Кратко:

  • Ольга Сумская показала любимую съемку
  • Она поделилась, как выглядела 17 лет назад

Украинская актриса Ольга Сумская уже много лет удерживает негласное звание секс-символа украинского кино - даже сегодня, в свои элегантные 58, она может дать фору младшим коллегам.

Недавно в социальных сетях артистка поделилась снимками одной из своих самых любимых фотосессий, которые были сняты, когда ей было 42 года. В кадре Сумская позирует в серебристом корсете, черных трусиках и высоких черных сапожках. "2008 год. Без фотошопа", - отметила актриса.

видео дня

Поклонники Ольги Сумской были сражены наповал ее красотой и изяществом, и отметили, что артистка - яркое подтверждение распространенной мысли о том, что украинские женщины самые красивые.

Ольга Сумская
Ольга Сумская новости - актриса поделилась редкими личными фото / instagram.com/olgasumska
Ольга Сумская
Ольга Сумская новости - актриса поделилась редкими личными фото / instagram.com/olgasumska
Ольга Сумская
Ольга Сумская новости - актриса поделилась редкими личными фото / instagram.com/olgasumska

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Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что украинская певица Надя Дорофеева оказалась в постели с бывшим. Речь идет о ее коллеге по дуэту Время и Стекло Алексее Позитиве Завгороднем, который "преследовал" звезду.

Также беглец Влад Яма нахамил украинке. Шоумен не сдержался, когда в ответ на его выступление в США ему напомнили о том, что возвращаться в родную страну он не торопится.

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О персоне: Ольга Сумская

Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

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