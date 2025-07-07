"Огонь огненный": Ольга Сумская удивила формами без ретуши

Сумская поделилась с фанатами неожиданным пикантным контентом.

https://stars.glavred.info/ogon-ognennyy-olga-sumskaya-udivila-formami-bez-retushi-10679237.html Ссылка скопирована

Ольга Сумская новости - актриса поделилась редкими личными фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska

Кратко:

Ольга Сумская показала любимую съемку

Она поделилась, как выглядела 17 лет назад

Украинская актриса Ольга Сумская уже много лет удерживает негласное звание секс-символа украинского кино - даже сегодня, в свои элегантные 58, она может дать фору младшим коллегам.

Недавно в социальных сетях артистка поделилась снимками одной из своих самых любимых фотосессий, которые были сняты, когда ей было 42 года. В кадре Сумская позирует в серебристом корсете, черных трусиках и высоких черных сапожках. "2008 год. Без фотошопа", - отметила актриса.

видео дня

Поклонники Ольги Сумской были сражены наповал ее красотой и изяществом, и отметили, что артистка - яркое подтверждение распространенной мысли о том, что украинские женщины самые красивые.

Ольга Сумская новости - актриса поделилась редкими личными фото / instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская новости - актриса поделилась редкими личными фото / instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская новости - актриса поделилась редкими личными фото / instagram.com/olgasumska

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что украинская певица Надя Дорофеева оказалась в постели с бывшим. Речь идет о ее коллеге по дуэту Время и Стекло Алексее Позитиве Завгороднем, который "преследовал" звезду.

Также беглец Влад Яма нахамил украинке. Шоумен не сдержался, когда в ответ на его выступление в США ему напомнили о том, что возвращаться в родную страну он не торопится.

Читайте также:

О персоне: Ольга Сумская Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред